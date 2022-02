Horóscopo de 14/2: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Mercúrio ingressa em Aquário; Lua cresce em Leão.



Buscar o bem-estar pessoal existindo numa civilização que promove mal-estar geral é o mesmo que permanecer higienizado num ambiente descuidado.



Talvez penses que exagero ao afirmar que nossa civilização promove mal-estar, mas isso denota teu romantismo, tua fé em que as coisas são como deveriam ser, e não como elas são.



Enquanto isso, nossa civilização foi e continua sendo construída sobre o domínio dos fortes sobre os fracos e, ao longo da história, mudaram as denominações e as justificativas, mas se preservou a mesma dinâmica, a qual te obriga, todos os dias, a esconder tuas fraquezas e ressaltar tuas forças, para dominar e que tua alma não seja dominada. Como sairemos desta enrascada? Não deveria haver objetivo mais importante do que esse, norteando nossas buscas pessoais e sociais.



ÁRIES: As decisões que precisam ser tomadas não são fáceis, mas determinantes e, por isso, valeria a pena você refletir um pouco antes de se lançar a elas. Não precisa ser muita reflexão, apenas um pouco, só isso.



TOURO: Quanto mais abertos estejam sua mente e coração, mais rapidamente você conseguirá se adaptar a esse movimento da história que carrega o mundo inteiro na direção de um destino que é, para todos, uma incógnita. Vem vindo.



GÊMEOS: O temor é completamente natural, mas sua alma tem margem de manobra suficiente para decidir se vai se submeter a ele, ou se vai seguir em frente apesar do nó que sente na barriga. O que vai ser dessa vez?



CÂNCER: Apesar das disputas, sempre haverá um momento em que se vislumbra qualquer perspectiva de concórdia. É importante agarrar essa oportunidade, porque alma alguma aguenta passar a maior parte do tempo na disputa.



LEÃO: São tantas as potencialidades envolvidas nesta parte do caminho, que sua alma precisa ter mínimo foco, ou acontecerá de se dispersar tanto que, no fim, nada de novo surja deste momento Isso não seria nada bom.



VIRGEM: Esse entusiasmo todo que as pessoas manifestam deixa sua alma com a pulga atrás da orelha, porque já viu isso acontecer outras vezes, e no fim, tudo dar em nada. A prudência é importante, mas só por alguns instantes.



LIBRA: Que tudo está em mutação, isso é fácil de verificar, porém, o que não é nada fácil é saber que papel desempenhar no meio de tudo isso, inclusive, porque na maior parte do tempo as coisas não parecem ter sentido.



ESCORPIÃO: Ouça tudo com carinho, mas não tome ainda nenhuma decisão, nem muito menos se convença de estar tudo bem só porque a demanda de sua presença aumentou. Há muita especulação em tudo que anda acontecendo agora.



SAGITÁRIO: Há algo para você em tudo que acontece agora, mas é difícil identificar o que seria. Não importa, continue se envolvendo nos acontecimentos, porque, a qualquer hora, essa percepção que faltava se mostrará.



CAPRICÓRNIO: Fique ciente de que as atitudes que você tomar agora trarão resultados consistentes, portanto, é importante que você também tenha ciência dos objetivos que realmente pretende conquistar. Tudo muito consciente.



AQUÁRIO: Apesar da falta de lógica em tudo que acontece, sua alma pressente uma ordem em andamento, e quer fazer parte dela. Este é o momento em que a vida pede entrega incondicional, repousar nas asas da Vida.



PEIXES: Quanto antes você se dispuser a entrar em ação, e sustentar essa atitude o maior tempo possível, de forma incansável, mais rapidamente, também, você eliminará suas incertezas e dilemas. Vale ou não vale a pena?