Horóscopo de 14/3: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua cresce em Leão.



Evita cair no conto de que para te espiritualizar tu deverias destruir teu Ego, porque não é teu inimigo, mas teu ponto de apoio para que tua presença não se dilua no Universo. Quem te afirmar que o Ego é o problema que precisa ser destruído, o faz do alto de seu próprio Ego, te enganando, porque, inclusive, se quiseres cometer o equívoco de destruir o Ego, precisarás dele para o fazer.



Ao mesmo tempo, é evidente que se todo teu entendimento a respeito da vida se circunscrever ao limite imposto pelo Ego, tu continuarás ignorante das forças de Vida que te conectam a Algo Maior.



Não se trata de destruir teu Ego, mas de o transcender, aceitando a aventura de compreender e aceitar o que seja maior que tua alma, porque isso não te anulará. Pelo contrário, te enriquecerá.



ÁRIES: Agora é um bom momento para você fazer as suas apostas, ciente de que não há como, nesta parte do caminho, ter certeza sobre os resultados, senão, o movimento não seria uma aposta, apenas uma sequência lógica.



TOURO: Procure concluir o que você tiver em andamento, sem grandes pretensões nem muito menos se apegar aos resultados, apenas para começar a se livrar do peso desnecessário que sua alma carrega, e que não tem mais sentido.



GÊMEOS: As pessoas buscam você, porque normalmente suas palavras têm efeito positivo nelas. Procure oferecer esse apoio de maneira incondicional, mas que isso não sirva para você falar qualquer coisa a elas.



CÂNCER: Conforto e segurança são condições essenciais para sua alma sentir que tudo anda bem. Porém, que isso não sirva para você se acomodar e tirar o corpo fora de tudo que requer um pouco de atrevimento para acontecer.



LEÃO: Se tiver algo que precisa ser posto em marcha, dando o pontapé inicial, hoje seria um dia bastante apropriado. Isso é o oposto de se acomodar na inércia, esperando que o Universo dê o primeiro passo. Você inicia.



VIRGEM: Tomar distância e observar o mundo de dentro de você. Essa é uma atitude que a alma evita, porque no dia a dia precisa estar no eixo para continuar cumprindo as obrigações e resolvendo coisas. E a disposição para isso?



LIBRA: A demanda sobre você é proporcional ao número de contatos que você andou fazendo nas semanas anteriores, nem mais nem menos. Algumas demandas será interessante atender, enquanto outras, será melhor descartar.



ESCORPIÃO: Exponha suas ideias, mas dessa vez evite fazer isso com palavras, prefira ações, porque assim será mais fácil para as pessoas entenderem o que você quer lhes transmitir. Nada mais revelador do que o exemplo.



SAGITÁRIO: Amplie sua visão, para acolher opiniões e pontos de vista divergentes dos seus, mas que podem enriquecer sua capacidade de pensar. Pensar bem é fundamental nesta parte do caminho, cuidado com a desinformação.



CAPRICÓRNIO: O cansaço é mais emocional do que físico, mas é cansaço assim mesmo, e faz com que você sinta uma urgente necessidade de fazer algo radical. Cuide apenas para não deixar de tratar bem todo mundo por isso.



AQUÁRIO: Aquilo que normalmente você teria pudor ou temor de pedir, pode hoje ter um acolhimento surpreendentemente positivo. As chances de a recepção aos seus pedidos serem acolhedoras é hoje muito alta. Você vai tentar?



PEIXES: Há inúmeras potencialidades envolvidas nesta parte do caminho, mas, por enquanto, são somente isso, potencialidades, que ficarão do mesmo jeito se você não se atrever a fazer algumas apostas e investimentos.