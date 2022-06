Horóscopo de 14/6: veja pevisões para esta terça

Data estelar: Lua Cheia em Sagitário.

Para chegar até aqui e agora tu erraste muito mais do que acertaste, e também lançaste ao futuro, que é aqui e agora, muitas mais visões das que realizaste na prática. Sempre sobra mais para fazer do que o que conseguiu ser feito, a balança não parece equilibrar nunca.

Evita te preocupar excessivamente com esse aparente desequilíbrio, porque tua alma é maior que tua personalidade, e esta corre atrás do que a alma propõe para realizar o mínimo, mas, ao mesmo tempo, tua personalidade quer, também, ter vida própria, descansar, se divertir, não quer estar a serviço ininterruptamente.

Até não estabeleceres uma união amigável entre tua alma e tua personalidade, tu, como todos teus semelhantes e diferentes, continuarás errando mais do que acertando.

ÁRIES: Argumentações infindáveis podem ser chatas, porém, muito esclarecimento pode ser destilado dessas, mas sua alma precisa ficar aberta e receptiva para fazer concessões sem, no entanto, abrir mão das prerrogativas.

TOURO: Determine, com a maior clareza possível, quais são suas reais necessidades e desejos, e a este respeito vale a pena ter total honestidade com sua própria alma, evitando mascarar uns desejos com outros.

GÊMEOS: As contradições não hão de ser levadas a sério, nem muito menos varridas para baixo do tapete, como se não existissem. As contradições apontam aos ajustes que sua alma precisa ir fazendo o tempo inteiro. isso sim.

CÂNCER: As conversas interiores precisam ser o mais honestas possíveis, para não deixar passar em brancas nuvens a oportunidade de colocar sua vida num trilho imperturbável. Conheça, de verdade, a natureza de seus desejos.

LEÃO: Às vezes, se torna necessário tratar com gente que você preferiria ver pelas costas, mas resulta que só elas conseguiriam resolver o que você precisa. O que fazer? Entre o desejo e a necessidade, escolha a necessidade.

VIRGEM: Para você conseguir fazer seu melhor, muito pouco é necessário. Apenas faça o que estiver ao seu alcance, mas tendo muita honestidade a este respeito, porque é bom se lembrar que a preguiça sempre serpenteia por aí.

LIBRA: Certezas e incertezas se misturam nesta parte do caminho, e isso não precisa ser nada demais, apenas uma condição a ser tolerada, porque dela mesma surgirá o foco necessário para você fazer o que precisa. Em frente.

ESCORPIÃO: Investigue suas suspeitas antes de tirar conclusões precipitadas. Faça isso em nome da sustentação da harmonia, porque, tirando conclusões precipitadas, tudo degringolaria a um conflito desnecessário.

SAGITÁRIO: Os conflitos não precisam ser resolvidos de imediato, porém, tampouco seria o caso de se transformarem em confrontos. Se os conflitos existem, é porque também há a necessidade de se encontrar uma saída criativa.

CAPRICÓRNIO: A grandeza buscada se encontra nos pequenos detalhes que normalmente não mereceriam sua atenção. Faça diferente nesta parte do caminho, prefira se ater aos pequenos assuntos, tratando esses com muito carinho.

AQUÁRIO: Os momentos extraordinários raramente acontecem todos os dias, porém, não porque estejam indisponíveis, mas porque a alma costuma olhar para outro lado, e as maravilhas da vida lhe passarem despercebidas. Melhor não.

PEIXES: Preserve o movimento, mantenha a dinâmica, faça tudo, faça mais do que precisa, porque, enquanto houver movimento as oportunidades continuarão sendo atraídas e, no fim do dia, você verá o quanto a vida é generosa.

