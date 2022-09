Horóscopo de 14/9: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua míngua em Touro.

Tu anseias mudanças, porque sofres, mas quando as mudanças se tornam disponíveis e chega a hora de tomares as iniciativas pertinentes para as colocares em marcha, nesse momento tua alma recua e se refugia novamente no mundo que pretende mudar, e que a faz sofrer.

Sabemos que esse mundo em que existimos está errado, e que produz personagens sinistros que sintetizam a história equivocada de nossa humanidade, sempre de dedo em riste, sempre promovendo discursos moralistas que dividem as pessoas e as colocam em confronto.

Sabemos que, se no mundo não há lugar para todos, então não há lugar para ninguém, que é o que vivemos, mas, mesmo assim, quando chega a hora de promover a mudança, recuamos e iniciamos um novo ciclo de ignorância.

É assim que nossa humanidade escolhe evoluir pelo caminho da dor

ÁRIES: É hora de manter a ordem, a despeito de tudo contribuir para o contrário. Sem uma organização consolidada, sua alma vai se perder e as boas oportunidades deste momento passarão em brancas nuvens. Você não quer isso.

TOURO: Apesar das divergências e discordâncias, em algum momento você superará todas as tensões e seguirá em frente com seus propósitos. Por que não começar a viver isso agora mesmo, ainda que o cenário não esteja completo?

GÊMEOS: Com a alma tomada por emoções desencontradas, fica difícil escolher com tino o que seria melhor fazer em seguida. No entanto, esse é o cenário, portanto, mesmo que a escolha seja desatinada, siga em frente.

CÂNCER: Se você conversar com algumas pessoas selecionadas a dedo sobre os assuntos que pesam sobre sua alma, é certeza que algo auspicioso há de acontecer. Pode não se encontrar a solução, mas haverá mais leveza e alegria.

LEÃO: Se todas as ações empreendidas, se todas as tentativas resultassem em acréscimo de benefícios materiais, é certeza que hoje você seria uma pessoa rica. Porém, entenda que nem todo progresso há de ser medido em dinheiro.

VIRGEM: Nem tudo poderia ser feito de acordo aos ideais que fazem seu coração arder de vontade de realizar, mas, mesmo assim, não é hora de jogar fora esse sentimento único, que indica haver muito boas coisas em marcha.

LIBRA: Talvez você imagine que não está se desempenhando dentro do alcance que poderia, mas na prática as coisas vão andando bastante bem, o que indica que provavelmente você precisa abaixar um pouco o nível de autoexigência.

ESCORPIÃO: Que sua alma permaneça lúcida e atenta a tudo que seja dito pelas pessoas com que você se relaciona, seja de forma íntima ou casual, porque neste momento as orientações que você precisa são ditas assim, inadvertidamente.

SAGITÁRIO: De pouco em pouco se faz um grande caminho. Certamente, esse não é o estilo de sua alma, mas são as regras que a vida impõe neste momento, que proporciona escassos ingredientes, para que tudo seja feito aos poucos.

CAPRICÓRNIO: Com confiança, não há nada que seja impossível, porque mesmo que eventualmente os resultados não sejam satisfatórios, a experiência de agir com confiança marca a alma com aspectos positivos indeléveis. É assim.

AQUÁRIO: O raciocínio lógico continuará sendo, logicamente, uma ótima alternativa de orientação e de busca de soluções. Porém, é apenas uma alternativa e não o único canal disponível. Procure prestar atenção às sensações.

PEIXES: Tudo continua, parece que termina, mas na verdade é uma continuidade eterna, de umas coisas se concatenando às outras sem cessar. Procure focar sua mente na realidade dessa continuidade para não se angustiar.