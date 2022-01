Horóscopo de 15/1: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua Vazia até 13h12, quando ingressa em Câncer.

Toma a manhã para descansar das cobranças incessantes que fazes a ti, como se a cada dia tivesses de desempenhar funções muito importantes que, se negligenciadas, desequilibrariam a harmonia do Universo.

Há certa verdade oculta nessas afirmações severas que fazes a ti, mas, com certeza, o conteúdo das exigências está errado, porque a função mais importante que tu negligencias, assim como a esmagadora maioria da humanidade, é a construção do relacionamento com o mundo divino.

Aquilo que sentes faltar e que está na base de todos teus desejos não é nada além nem aquém do que isso, o relacionamento com o mundo divino.

Enquanto não consideres a construção deste relacionamento tão essencial quanto te alimentar e beber água todos os dias, continuarás te fazendo cobranças desmedidas e, também, viverás desejando algo que te falta.

ÁRIES: Em algum momento, sem que a alma perceba, as pessoas deixam de ser pessoas para se converterem em peças do jogo que ela tenta jogar. Esse é um momento delicado, porque as pessoas continuarão sendo pessoas mesmo assim.

TOURO: A ambição é um ingrediente muito importante e legítimo das realizações. A ambição é criticada pelo falso moralismo, como se fosse perigosa demais para o ser humano se devotar a ela Nada disso é verdadeiro.

GÊMEOS: Tudo que você dá por sabido, é bom revisar de vez em quando, para verificar se não anda se transformando em preconceito. Essas transformações são silenciosas e passam despercebidas a qualquer pessoa. Melhor não.

CÂNCER: Ver o que precisa ser visto, este é o realismo que sua alma precisa nesta parte do caminho, em que as coisas se embaralharam de tal maneira que não dá mais para saber direito quem está ao seu favor e quem contra.

LEÃO: As pessoas são referências, porque a alma fica conversando com elas dentro da própria mente, em diálogos intermináveis. A alma precisa de referências, isto é, pessoas, para continuar se envolvendo nesses diálogos.

VIRGEM: É bom perseguir novos rumos e extrair potencialidades do mundo, porém, há também o momento em que a alma precisa se focar mais em administrar a manutenção de tudo que trouxe à realidade no passado. Tarefas.

LIBRA: Há caminho produtivos, e outros, que parecem assim, mas que com o passar do tempo e dos investimentos, se mostram totalmente improdutivos. É hora de usar seu discernimento para tomar distância desses.

ESCORPIÃO: A realidade que você estava construindo deixou de existir e precisa ser substituída por uma nova e diferente. O processo de transição entre uma realidade e a outra é denso e cheio de incertezas. Mas, passa, como tudo o mais.

SAGITÁRIO: Pensar, todo mundo pensa, mas pensar bem, poucas pessoas se dedicam a isso. Os pensamentos se pensam sozinhos, ou há uma alma interior que os pensa? Sua alma pode ser pensada ou ela mesmo decidir pensar.

CAPRICÓRNIO: Seus recursos não são exclusivamente materiais, há também os recursos emocionais e intelectuais que, apesar de intangíveis, ainda assim sua alma usa na hora em que são necessários. Faça uma contabilidade de tudo.

AQUÁRIO: Quanto mais lúcidas forem suas palavras e atitudes, mais difícil se tornará para as pessoas aceitarem sua presença, porque elas se sentem intimidadas pela mera perspectiva de você dizer algo delas. Dinâmica social.

PEIXES: Jogar luz sobre as sombras é necessário, e você tem assuntos de sobra para exercer esse movimento. As sombras são as ideações que você nem se atreve a compartilhar com ninguém, pela natureza estranha delas. É assim.