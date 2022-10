Horóscopo de 15/10: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua Vazia da 1h12 até 13h12

Desperta com serenidade diante do abismo que se desenha diante de ti, produzindo a sensação de estar tudo perdido. Essa agonia te faz voltar a atenção a um poder maior, espiritual, em busca de conforto e amparo, atitude muito pertinente, não fosse o sutil detalhe de que nós nos complicamos sozinhos, sem a ajuda de ninguém, e por isso, temos de sair do atoleiro com nosso próprio esforço e empenho também.

Somos potencialidades dormentes, tão magníficas que se as expressássemos com transparência seriamos transfigurados por elas, nos revelando seres colossais, porém, as potencialidades precisam ser desenvolvidas, e nada no humano se desenvolve por inércia, tudo evolui em nós na base de decisões que nos façam crescer além de nós mesmos, indo além do autocentramento que nos apresenta o abismo que nos angustia.

ÁRIES: Realmente, há muita coisa que precisa de atenção e diálogo, mas não parece haver, ainda, clima favorável para que as conversas procedam com serenidade, em busca de resultados positivos. Portanto, continue aguardando.

TOURO: Se não for possível descansar e se despreocupar, no mínimo tente não perturbar as pessoas próximas com a perturbação interior de sua alma, porque há mais vida para viver além dessa. Continue em frente com alegria.

GÊMEOS: Seria interessante você tomar algumas iniciativas para que o jogo vire ao seu favor, porém, o cenário das circunstâncias e os humores não parecem estar favoráveis para isso. Cuide para não enfiar os pés pelas mãos.

CÂNCER: Melhor você não buscar companhia para compartilhar suas inquietações mais profundas, porque corre o sério risco de sua alma ser mal interpretada e o que seria um bom momento se transformar num engodo. Melhor não.

LEÃO: A mente é um tropel de cavalos desbocados que parece impossível controlar, porém, não se trata de controlar o incontrolável, mas de se agarrar ao que está além do funcionamento da mente, onde há serenidade disponível.

VIRGEM: Apesar da vontade de dar conta de muita coisa hoje, melhor seria você desacelerar a mente e coração e observar os acontecimentos, evitando tomar iniciativas, mas dançando de acordo com a música que predominar. Assim é.

LIBRA: Um dia está tudo aberto e receptivo, noutro as portas se fecham e parece que os avanços retrocedem. Essa oscilação de humores e ritmos é normal, você não precisa se aprofundar nela buscando alguma coisa errada.

ESCORPIÃO: A inteligência é uma arma que pode facilmente se voltar contra você, servindo para inventar histórias de perseguição e denominação de culpados para todos seus males. Tudo com muito sentido, mas nada verdadeiro.

SAGITÁRIO: Os desentendimentos podem passar sem causar grandes distúrbios, mas para isso sua alma precisa se desapegar das razões que os provocaram, porque se insistir nelas, os distúrbios aumentarão de proporção.

CAPRICÓRNIO: Procure aceitar a realidade do jeito que ela é, se abstendo temporariamente de tentar modificar qualquer coisa que o valha. Seus desejos e pretensões continuarão aí, firmes e fortes, apenas os deixe de lado.

AQUÁRIO: Evite se precipitar na busca de divertimento, porque fazendo assim provavelmente você estragaria as reais oportunidades disponíveis. Transite por este dia com a maior serenidade possível, o que é seu virá até você.

PEIXES: A angústia é um constrangimento da alma, um tentar fazer caber o incabível no coração, um sobrar de tanta coisa indigesta que continua acontecendo apesar das tentativas de fuga. Dê um tempo à angústia, descanse.