Horóscopo de 15/12: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua quarto minguante em Virgem.

Evita embarcar em aventuras desnecessárias, porque em muitos casos aquilo que buscas longe, transitando por dimensões estranhas, o encontrarias feito semente em teu próprio coração, e se quiseres mesmo colher os frutos agridoces das experiências, então cuida das potencialidades que ainda não desenvolveste, e que conversam contigo através da imaginação.

Nunca saberás ao certo se o que sonhas é apenas uma fantasia ou uma visão clara do futuro, esse é um dilema que se resolve pelo quanto te atrevas a te lançar às experiências, nem que seja para quebrar a cara e da próxima vez saber melhor diferenciar a ilusão da realidade.

Teu coração é uma célula tronco cósmica, tudo que queres está aí, mas na forma de semente, que precisa de cuidado, disciplina e nutrientes adequados para germinar e frutificar.

ÁRIES: Muitas pontas soltas se manifestam ao mesmo tempo, e seria melhor se munir de boa vontade para se dedicar a amarrar todas, uma por uma, já que jogar isso ao futuro seria, decididamente, optar por uma confusão dos diabos.

TOURO: As ideias não são de ninguém, porque a mente não é uma experiência individual, mas interconectada com toda a humanidade, o que faz com que uma ideia se manifeste através de várias pessoas ao mesmo tempo. É assim que funciona.

CÂNCER: Sem querer, as pessoas tocam em assuntos que sua alma preferiria não colocar sobre a mesa. Porém, uma vez que as coisas são ditas, não seria possível desdizer, apenas seguir em frente e resolver de forma diplomática.

GÊMEOS: A curiosidade mata o gato e complica o humano, porque começa como uma tentação atraente, que promete informações que de outra maneira seria impossível conhecer, mas que, depois, mostra a sua verdadeira cara. Melhor não.

LEÃO: Enquanto as pessoas brigam e discutem para resolver as coisas, seria só tomar uma iniciativa prática e tudo se solucionaria de imediato. Porém, parece que o esporte da discussão estéril é preferível à solução, não é?

VIRGEM: Na ideação, tudo parece factível, mas é bom fazer contas claras e um planejamento lógico, porque só assim sua alma conseguirá distinguir as fantasias dos pressentimentos. Umas frustram, e as outras motivam a celebração.

LIBRA: Se você quiser superar as limitações atuais, deixe de fantasiar com uma bala de prata que daria conta de todos os obstáculos, porque essa não está disponível. Use de criatividade e de empenho constante, isso sim.

ESCORPIÃO: Cuide para não complicar o que poderia ser resolvido com relativa simplicidade. As complicações derivariam de você se deter para fazer cobranças e críticas que teriam sido pertinentes antes, mas não agora.

SAGITÁRIO: As pessoas disputam território, isso é algo indiscutível, porém, isso não significa que você deva se deixar carregar para dentro desse tipo de vórtice, o qual poderia passar despercebido, ou ignorado mesmo.

CAPRICÓRNIO: De vez em quando, a alma toma atitudes sem qualquer sentido ou lógica, apenas se deixando levar por emoções absolutas que impedem qualquer tipo de reflexão, e promovem atitudes que, depois, complicam tudo.

AQUÁRIO: Tudo seria leve se não houvesse essa ansiedade em relação ao futuro, que insiste em se intrometer nos seus pensamentos, mesmo nos momentos em que não tem nada a ver se preocupar com o futuro, porque está tudo bem.

PEIXES: As tensões ainda andam muito elevadas, pelo que não seria propício cutucar a cobra com vara curta, e nem longa tampouco, diga-se de passagem. O melhor a fazer é driblar quaisquer provocações que sejam feitas.