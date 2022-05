Horóscopo de 15/5: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua Cheia de Escorpião é eclipsada.

Se tanto aprecias os alinhamentos, então precisas começar a apreciar os eclipses também, porque são verdadeiros alinhamentos, sendo que, o da madrugada de amanhã é a visão da sombra da Terra se projetando sobre a superfície lunar. Um espetáculo cósmico.

Porém, os antigos, cujas tradições serpenteiam no discurso astrológico e além desse, viam os eclipses com desconfiança, projetando no ocultamento temporário o augúrio de que tudo daria errado. E até hoje em dia esse discurso temeroso faz sucesso, porque esperar pelo pior ainda tem mais apelo à consciência humana do que o contrário.

Fato é que, com eclipse ou sem ele, a Lua Cheia deste momento é um alinhamento importante, que te brinda com a oportunidade de cresceres além de tua personalidade, te conectando com a fonte da Vida.

ÁRIES: Ainda que surjam sinais preocupantes, continue confiando em seu taco, porque, não se trata de seguir o que a lógica indica, mas apostar no que as vísceras transmitem. Só você conhece a natureza dessas sensações.

TOURO: Nem tudo precisa ser difícil para ser bom, mas a tradição do sofrimento é tão arraigada no ser humano, que se distanciar dela dá a impressão de se aventurar longe de casa, onde não haveria proteção nem refúgio.

GÊMEOS: Ainda que você tenha dificuldade de acompanhar tudo que acontece, e que sua mente se veja desafiada a manter a lucidez, quando tudo que deseja é se retirar e ser esquecida, mesmo assim você avançará nesta parte do caminho.

CÂNCER: Parece uma conspiração, mas não há nenhuma em andamento, o que acontece é o resultado de terem se somado, ao longo do tempo, procrastinações aparentemente inofensivas, mas que, somadas, produzem o aqui e agora.

LEÃO: Os desentendimentos provocam acusações mútuas, mas, no íntimo, todas as pessoas envolvidas são capazes de reconhecer suas parcialidades e que, por isso, estão equivocadas. Porém, quem tomará a iniciativa de mudar o tom?

VIRGEM: Cuidado com a promoção de confrontos e divisões, porque, apesar de encontrar eco na maioria das pessoas, seus resultados são negativos para todas elas. Evite se deixar seduzir pelo confronto, que não vai lhe fazer bem.

LIBRA: Este é um daqueles momentos em que o cenário pelo qual sua alma transita pode ser agradável ou desagradável, porque se organiza ao redor das motivações que orientarem seu comportamento. Desejos ou necessidades?

ESCORPIÃO: A solução é a mais difícil de ser posta em prática, a união. A união pressupõe diferenças marcantes, mas promove, mesmo assim, que se chegue ao ponto indiscutível do bem-comum. Isso dá mais trabalho, mas é assim.

SAGITÁRIO: As discussões ganham vida própria, parecem acontecer através de humanos autômatos, que imaginam defender seus próprios pontos de vista, mas que, na verdade, só fazem é repetir inconscientemente o que lhes dizem.

CAPRICÓRNIO: As coisas podem ser do seu jeito, sim, porém, enquanto houver outras pessoas envolvidas, elas também farão a demanda de ser do jeito delas. Isso envolve uma longa e cansativa negociação, em todos os níveis.

AQUÁRIO: Nem tanto ao céu nem tampouco tanto ao inferno, há de se encontrar uma via média, mais realista, para que a vida prossiga da melhor maneira possível. Nem tudo é esforço nem tudo é prazer, tudo é a vida.

PEIXES: A vitimização circula à solta nos relacionamentos humanos, é a moeda de troca mais utilizada na sociedade. Dá a entender que devamos gostar mais de sofrer do que viver em regozijo. Assim será até decidir diferente.