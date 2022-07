Horóscopo de 15/7: veja previsões para esta sexta-feira

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

Provado está (pela psicanálise, que não é uma ciência oficial), que viver tentando satisfazer desejos não traz felicidade, porque essa plenitude não se poderia obter de um instrumento (o desejo) que só existe pela falta e pela imaginação de que se pode preencher essa falta.

Mesmo que a plenitude seja uma fantasia, ainda assim é um conceito valioso, porque motiva a busca e todos seus ardores.

Só quando exaurimos essa busca de satisfação pessoal, sem cair na tentação de nos entregarmos a uma postura sarcástica em relação à vida, iniciamos a substituição dos desejos pelas aspirações humanitárias ou seus similares genéricos, descobrindo então que a plenitude fantasiada é uma realidade experimentável através da integridade, da compaixão, porque só quando valorizamos a vida alheia a nossa também adquire valor.

ÁRIES: De pouco em pouco, nem sempre se faz um grande caminho, porque também se corre o risco de as ações se dispersarem e, ainda por cima, se concentrarem em assuntos sem importância. Perder tempo é um hábito humano.

TOURO: As ideias não são de ninguém, mas as obras sim. Portanto, se você deu de cara com ideias magníficas, procure tomar iniciativas concretas para as transformar em obras, porque só assim poderá reivindicar a autoria.

GÊMEOS: Se você tiver alguma suspeita, investigue bastante antes de tirar conclusões, porque se precipitar nesse sentido abriria o campo para cometer injustiças e exageros. Os ingredientes da realidade estão embaralhados.

CÂNCER: Observe as reações das pessoas diante das atitudes que você toma, porque provavelmente encontrará um abismo entre o que seriam suas reais intenções e o que elas interpretam na prática. Assunto de grande importância.

LEÃO: Há momentos em que as coisas andam tão carentes de coordenação que, mesmo as mãos que se estendem oferecendo ajuda acabam produzindo trapalhadas e desordem. O que fazer? Tolerar? Surtar e produzir mais desordem?

VIRGEM: Fazer somente o que você quer, o que você gosta, esse seria o paraíso. Procure continuar tentando trilhar esse caminho, mas procure também se adaptar às circunstâncias, porque nem todo dia isso é possível. Ou é?

LIBRA: Difícil, senão impossível, sair do lugar sem sair do lugar. Talvez isso seja possível através de um tipo de viagem mental, mas essa atividade só será interessante para você, não podendo ser compartilhada com ninguém.

ESCORPIÃO: Nem tudo precisa ser interpretado a ferro e fogo, como se houvesse significado profundo envolvido. Há coisas superficiais que não merecem tal esforço, e sua mente precisa de discernimento para as reconhecer.

SAGITÁRIO: As boas dicas que você recebe talvez não sejam tão boas assim, mas como foram oferecidas cheias de sorrisos e boa vontade, não será tão fácil as descartar. Procure agir com elegância e cordialidade para não ofender.

CAPRICÓRNIO: Há maneiras simples e complicadas de fazer as coisas, e nem sempre sua alma, de enorme espírito prático, reconhece esta diferença, preferindo trilhar o caminho mais difícil para obter resultados. Perda de tempo.

AQUÁRIO: O que você gostaria de fazer pode ser feito, mas talvez os resultados não sejam os esperados, muito pelo contrário até. Tenha em mente que, neste momento, suas ações seriam como uma aposta no escuro. Você topa?

PEIXES: Socializar sem tomar nenhuma iniciativa nesse sentido não é algo que poderia trazer algum resultado interessante, pelo contrário. Se você ficar esperando que venham ao seu encontro, provavelmente ficará esperando.