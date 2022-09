Horóscopo de 15/9: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua Vazia das 10h até 17h17

Nossa humanidade tem mania de objetividade, porque equivocadamente imagina que a vida exterior de sua personalidade seja mais real do que a vida interior de sua alma. Como resultado disso, se volta quase que totalmente ao mundo das formas e negligencia a vida sutil da subjetividade, sofre por isso, e anseia pela cura de sua dor.

É evidente que nossa consciência precisa oscilar entre a objetividade e a subjetividade, misturando as duas experiências de acordo com os ciclos determinados pela relação de interdependência entre nossa presença e os outros reinos, tudo existindo dentro do corpo do sistema solar.

A Lua Vazia é o período em que predomina a subjetividade, e para honrarmos a Vida em que nos movimentamos e somos, faríamos bem em nos dedicarmos ao ócio, à despreocupação e a melhorar nossa relação com o espírito.

ÁRIES: Vale a pena passar em revista tudo que pareça estar certo e seguro, porque as condições deste momento são instáveis. Faça isso com o mínimo de ansiedade possível, porque não está em jogo nada tão importante.

TOURO: Procure agir com espontaneidade, e isso não é algo que se possa programar, mas pelo menos você pode prestar atenção para evitar agir sob a pressão das obrigações. Evitando isso, a espontaneidade tomará as rédeas.

GÊMEOS: Um pouco mais de recolhimento que o habitual pode ser uma boa pedida para hoje, pois, isso evitará que você se envolva em disputas estéreis, daquelas que não se sabe como começam e que não tem hora para acabar.

CÂNCER: Há momentos em que a boa vontade de certas pessoas resulta em maiores problemas do que se não tivessem se disposto a ajudar. Isso acontece porque as trapalhadas se multiplicam, sem haver qualquer má intenção.

LEÃO: Preserve o que você já colocou em andamento, evitando hoje dar o pontapé inicial em qualquer outra coisa nova. A preservação do movimento é mais importante, além de lhe assegurar uma proteção contra as trapalhadas.

VIRGEM: Quando você pareça ter entendido bem o que acontece será o momento em que, para não enfiar os pés pelas mãos, seria interessante rever seus conceitos e pontos de vista. O cenário mistura realidade e fantasia.

LIBRA: Suas suspeitas podem ser apenas fantasias, mas sempre vale a pena investigar um pouco, só que dessa vez é importante você se despir de quaisquer preconceitos, porque esses fariam você perceber o que não existe.

ESCORPIÃO: A indecisão não há de ser combatida, porque pode representar a oportunidade de você ganhar um pouco de tempo e, assim, refletir melhor sobre o andamento de seus planos. Nem todo dia é de avanço, não é assim que funciona.

SAGITÁRIO: Todas essas pequenas coisas que parecem ter conspirado para se apresentarem a você ao mesmo tempo, são as pequenas oportunidades que você tem em mãos para aquietar o espírito de aventura e organizar a rotina.

CAPRICÓRNIO: Faça sua vontade, mas veja se a hora é propícia para essa iniciativa, já que pode acontecer de haver assuntos mais importantes na pauta de hoje, uns que contrariam sua vontade, mas são fruto da necessidade.

AQUÁRIO: Procure assegurar o mínimo de conforto que sua alma precisa para se sentir segura e, assim, continuar se envolvendo nas lutas diárias, que não dão sinal de que estejam se resolvendo. Sempre em frente e para cima.

PEIXES: Mantenha o dinamismo, mas hoje não exija mais do que você faria por livre e espontânea vontade, quando sua alma não está sob pressão ou submetida às obrigações. Pegue leve com você e com todas as pessoas. Melhor assim.