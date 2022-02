Horóscopo de 16/2: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Vênus e Marte em conjunção; Lua Cheia em Leão.



Deixa tuas carências de lado se realmente buscas um relacionamento que te complete, porque assim construirás algo que aumente tua presença, e não um refúgio para te esconder das complexidades da vida.



Relacionamentos, definitivamente, não são refúgios, são microcosmos do estado atual da civilização, que se encontra perigosamente à beira de repetir os erros que a brutalidade tem imposto ao longo do tempo, pela imaginação de que qualquer tipo de ordem social seria resultado do domínio dos fortes sobre os fracos.



Quando o relacionamento começa sobre as carências e fragilidades, essa dinâmica da civilização se intromete e toma conta. E, uma vez dentro, não haverá milagre que te salve. Busca um relacionamento porque tenhas algo a oferecer, e não porque algo te falte.



ÁRIES: Você está numa fase decisiva, mas nem todas as decisões estão sob seu poder e controle, o que provoca certa apreensão. No entanto, se você se entregar à vida, a ordem oculta dela carregará sua alma a um destino melhor.



TOURO: Agora, que sua alma viu o que viu, não dá mais para voltar atrás e fingir que daria para continuar existindo como se nada tivesse acontecido. As percepções da realidade mudam completamente o ritmo das coisas.



GÊMEOS: É impossível seguir em frente sem assumir alguns riscos, e isso traz à tona inúmeras apreensões, todas elas cobertas de razões insuperáveis. Porém, seguir em frente é preciso, apesar de tudo e de todos.



CÂNCER: Os entendimentos acontecerão, porque se não acontecerem será pior para todas as pessoas envolvidas, todas perderão e, certamente, haverá um instinto de sobrevivência falando mais alto do que as emoções contrárias.



LEÃO: As potencialidades se mostram apenas por sinais muito sutis, tanto que se corre o risco de passarem despercebidas. Procure assumir uma postura de leveza e alegria, porque assim sua percepção estará despejada de ansiedade.



VIRGEM: Nem tudo é transparente para você agora, sua alma está tendo de arrancar significado de eventos que, talvez, não tenham sentido algum, ou pelo menos um que tenha valor. A atenção é importante, mas relaxar é mais ainda.



LIBRA: Talvez não seja possível finalizar tudo do jeito que você pretendia, porém, é melhor se livrar o quanto antes do passado e tocar a bola para frente, porque ainda há muito jogo para ser jogado. Em frente.



ESCORPIÃO: É tudo muito bonito o que acontece, tudo muito atraente e sedutor, mas ainda não é realista o suficiente para você determinar o teor das decisões que precisa tomar. Aguarde por sinais mais concretos para isso.



SAGITÁRIO: Sua alma sabe que este não é um momento comum, igual a quaisquer outros. Há algo de especial no ar, porém, é muito difícil identificar direito o que seria esse algo especial que a alma pressente. O que será?



CAPRICÓRNIO: Normalmente, a vida é vivida com displicência, sem grande envolvimento, como se nada demais nem de menos acontecesse. Enquanto isso, a vida continua acontecendo no infinito e infinitesimal com grande valor.



AQUÁRIO: Nem tudo está em seus devidos lugares, nem tudo acontece de acordo com suas pretensões, nem todas as pessoas com que você precisa se relacionar lhe são simpáticas, mas, mesmo assim, a alma vive leveza e alegria.



PEIXES: Em vez de se atormentar com o dilema de se deve ou não seguir em frente, sua única preocupação há de ser como fazer o que, evidentemente, não dá mais para evitar. Passe para a ação o mais rápido possível.