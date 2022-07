Horóscopo de 16/7: veja previsões para este sábado

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção.

Passamos a vida evitando a morte e a miséria, mas também flertando com elas, porque a cada dia tomamos atitudes ambíguas em relação ao que nos distanciaria dessas condições, tidas como inevitáveis.

Nos alimentamos para evitar a miséria das doenças e para nos distanciarmos da morte, mas ao mesmo tempo comemos demais e sem real necessidade, acumulando calorias que, com o passar do tempo acabam criando o efeito contrário, nos aproximando da morte e da doença.

Acumulamos patrimônio (ou matrimônio) para evitar a miséria da velhice, mas chegamos a velhos com a alma miserável por termos desvalorizado as pessoas com quem nos relacionamos em nome de nos dar bem.

Enquanto isso, a vida, absoluta, continua nos dando corda e ardor aguardando eternamente que encontremos sua Graça real e disponível.

ÁRIES: São tantas emoções surgindo ao mesmo tempo que sua consciência não dá conta de decifrar direito o panorama. Não importa, agora é o momento de sentir, e depois virá o entendimento pertinente a cada caso. É assim.

TOURO: Prepare o ambiente para não se acomodar, mas para que sirva de incentivo a você sair e circular à toa por aí, sem eira nem beira, porque dessa forma você atrairá as coincidências que a vida quer lhe mostrar. Divertido.

GÊMEOS: Se houverem coisas que precisam de conserto faz tempo, não hesite, assuma a responsabilidade, tome a iniciativa e conserte, porque o resultado será bastante satisfatório. Consertar pequenas coisas é mágico.

CÂNCER: O conhecimento é uma experiência cheia de excitações, decepções e treinamento, até a percepção se estabilizar e consolidar. Porém, também há coisas que sua alma sabe sem nunca ter sequer entrado em contato. É assim.

LEÃO: O conforto dos afetos, o abraço, o apoio da mão amiga que surge na hora certa, de lugares insuspeitados, tudo isso parece pouco, mas quando chega no momento da necessidade, encontra um valor incomparável. É assim.

VIRGEM: As emoções ambíguas não devem servir para você tomar a decisão de se isolar até essas passarem. Pelo contrário, essas emoções se dispersarão com facilidade na mesma medida em que você socializar. Em frente.

LIBRA: Se você sentir necessidade de colocar as mãos na massa e se dedicar a fazer o que, tecnicamente, seria pertinente durante a semana útil, não hesite, siga em frente por aí, porque a vida quer lhe mostrar algo.

ESCORPIÃO: Que sua alma tente ser autêntica não legitima que você tenha de passar por cima da autenticidade alheia, porque o mundo é enorme e há lugar para tudo e todos entre o céu e a terra. Cada coisa em seu devido lugar.

SAGITÁRIO: A vida é cheia de mistérios que a alma humana ainda é incapaz de compreender, mas não por isso deixa de perceber. Só que se você fica se ajustando ao limite do seu entendimento, não haveria muito passaria despercebido.

CAPRICÓRNIO: O que as pessoas dizem e fazem pode não ser agradável de início, mas se você contiver as reações que normalmente teria, e observar melhor o que acontece, certamente conseguirá ter uma ideia melhor a respeito.

AQUÁRIO: Encontrar o que se procura justamente quando se deixa de procurar, não há palavra no idioma português que descreva a situação. Porém, há coisas que não merecem explicação, porque isso estragaria a experiência.

PEIXES: É legítimo afirmar que tudo na vida requer esforço e persistência para ser conquistado, porém, não seria menos legítimo também afirmar que há mistérios dinâmicos que subvertem essa lógica, e que se manifestam como milagres.