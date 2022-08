Horóscopo de 16/8: veja previsões para esta terça

Data estelar: Mercúrio e Urano em trígono.

Tu sabes, pela tua própria percepção, que existes simultaneamente em duas dimensões, a interior e a exterior, mas sabes, também, que como resultado do pensamento materialista contemporâneo tu te convences de que a vida exterior seja mais real do que a interior, e sobre esse equívoco começam todos teus problemas, porque não serias capaz de conhecer, desejar ou agir, não fosse a equivalente realidade de tuas presenças subjetiva e objetiva.

É o intercurso e interdependência entre tua alma, vida interior, e tua personalidade, vida exterior, que promovem o conhecimento, o desejo, a ação, e se tu consegues um dia "te encontrar", obterás a magnífica experiência de sintetizar essas três operações.

Assim descobrirás a Vida e a ela te entregarás confiante.

ÁRIES: Prefira se ater ao que de prático e concreto puder ser feito hoje, porque se ficar se agarrando a ótimas ideias, mas pouco produtivas, acabará perdendo um tempo precioso e conquistará poucos resultados. Você escolhe.

TOURO: Para obter os resultados que você almeja, comece pequeno, comece organizando a papelada, mesmo que essa nada tenha a ver com o que você deseja. É através da ordem geral que sua criatividade dará melhores resultados.

GÊMEOS: Em primeiro lugar se aprume interiormente, porque com as emoções todas desencontradas e misturadas, fica mais difícil entender o que acontece, quanto mais tomar as decisões acertadas Não é difícil se aprumar.

CÂNCER: Agora você pode expandir a trama de contatos e relacionamentos que, por enquanto, apresentam potencialidades, mas que num futuro próximo se converterão em reais oportunidades de fazer coisas bem interessantes. Em frente.

LEÃO: Avance aos poucos, rejeite a tentação de pegar algum atalho que solucione tudo de uma só tacada, porque isso seria uma tentativa superficial de solucionar o que é complexo. Prefira, dessa vez, a complicação.

VIRGEM: Tenha em mente hoje o que puder fazer de prático e concreto, mesmo que seja pequeno, porque se ficar ampliando demais as opções, com a alma motivada pelo entusiasmo das ideias, provavelmente acabará se dispersando.

LIBRA: Apesar de não haver sinais concretos de que as coisas se acalmam e entram no trilho desejável, ainda assim você poderá, se quiser, experimentar alguns momentos de serenidade, de calma interior. Isso compensará.

ESCORPIÃO: Tome um tempo para acertar contas com as pessoas que sejam de seu real interesse, e que tenham potencial de acompanhar seus passos no futuro. Relacionamentos precisam ser atualizados o tempo inteiro. Faça sua parte.

SAGITÁRIO: Talvez não seja possível acertar a grande tacada que você idealiza, mas ao mesmo tempo há coisas menores, detalhes, que estão ao seu alcance, e que, se administrados com sabedoria, trarão ótimos resultados.

CAPRICÓRNIO: Só tem uma saída para entender o que acontece, que é perceber com seus próprios sentidos cada ingrediente envolvido Sem a percepção, tudo continua sendo teoria, sujeito a opiniões e contradições. É assim.

AQUÁRIO: Enquanto houver coisas e assuntos antigos atravancando seu andar por entre o céu e a terra, ficará mais difícil sua alma perceber o tanto de coisas novas e interessantes que se encontram à disposição para você se engajar.

PEIXES: Equilíbrio nos relacionamentos é o ideal, mas para isso as pessoas envolvidas precisam sempre se respeitarem mutuamente, não importando o grau de intensidade de suas paixões contraditórias. Equilíbrio.