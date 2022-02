Horóscopo de 17/2: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Júpiter e Urano em sextil; Lua míngua em Virgem.



Cuida dos teus interesses, porque esse é o teu direito, e não apenas porque se tu não cuidas alguém te atropelará e passará por cima de ti. Nos acostumamos ao domínio dos fortes sobre os fracos, mas acontece que, agora, também estamos cientes da abominação que isso representa e, também, que ainda que essa possa ter sido uma dinâmica aceitável por toda a história humana, a partir das grandes guerras do século passado ficou evidente que não passa de uma abominável perversão.



É surpreendente que nossa humanidade ainda flerte com a continuidade desse processo, e que se iluda com que qualquer tipo de bem-estar pessoal poderia surgir de uma civilização que promove o mal-estar. Cuida dos teus interesses, mas, principalmente, cuida para que teus interesses agreguem algo positivo e benéfico à sociedade.



ÁRIES: As condições são seguras, mas falta emoção, que faz toda a diferença. Será que sua alma consegue transitar por esta parte do caminho sacrificando a emoção e se dedicando a fazer direito tudo que seja necessário?



TOURO: Aquilo que seja bom para você, há de ser bom também para as pessoas com que você se relaciona, porque, de outra maneira, você estaria criando condições negativas que, no fim, perturbariam o que seria bom só para você.



GÊMEOS: Ainda que sua alma se veja obrigada a fazer coisas com as quais não simpatiza, isso não há de ser considerado uma situação negativa, porque a necessidade é a verdadeira mãe do destino, não o desejo. É assim.



CÂNCER: Agora sua alma está lúcida o suficiente para dizer o que precisa ser dito e, ainda mais, se fazer entender, para não deixar lugar à dúvida. Aproveite a chance de esclarecer, de colocar tudo em pratos limpos.



LEÃO: Um passo de cada vez, mas com ousadia, porque se continuar andando por terreno seguro, aquilo que você pretende não terá a mínima chance de ser realizado. A ousadia é imprescindível nesta parte do caminho, apesar do medo.



VIRGEM: Faça sua vontade, mas cuide para que esse exercício não seja ofensivo para as pessoas que, eventualmente, podem sentir que a vontade delas é atropelada pela sua. Faça sua vontade, e que o efeito seja bom para todos.



LIBRA: Este é um momento em que sua alma se depara com os ingredientes discordantes da realidade, e precisa arrumar tudo para esses conviverem da melhor maneira possível. De início, parece que dará errado, mas dará certo.



ESCORPIÃO: Veja como é gostoso quando se torna possível andar pelo caminho com alguém acompanhando seus passos, compartilhando ideias e emoções. Veja também quão raro é isso, porque todo mundo anda ensimesmado.



SAGITÁRIO: Crie sua própria história, evite buscar fora de você aquilo que sua própria alma precisa escrever. Evidentemente, é muito mais fácil receber tudo pronto, mas não é assim que o ser humano amadurece ou evolui.



CAPRICÓRNIO: No meio dos divertimentos habituais acontecem também algumas coisas interessantes, que podem ser utilizadas para os assuntos que você administra, quando não está se divertindo. Acontece de tudo mesmo.



AQUÁRIO: O cansaço dá as caras, mas, apesar dele, há assuntos que não podem ser resolvidos com pressa, só porque sua alma não os aguenta mais. Descanse o necessário para que a urgência não dê as cartas nesta parte do caminho.



PEIXES: Abra o jogo, seja honesto e realista no trato com as pessoas, mas sem ofender ninguém. Abra o jogo para que suas intenções tenham mais chance de serem realizadas, porque, agora, com subterfúgios nada seria conseguido.