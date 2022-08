Horóscopo de 1/8: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Marte e Urano em conjunção.



Tua alma anseia por uma ordem à qual se agarrar, um método previsível, homogêneo e seguro que lhe sirva de apoio para se atrever a continuar seu processo criativo de construir a experiência de vida. Uma ordem para a ela retornar depois de ter se complicado e encrencado como resultado do ímpeto criativo.



Nossa humanidade é criativa pela própria natureza, e a criatividade provoca perturbações na ordem natural das coisas, porém, ao mesmo tempo nenhum de nós aguenta viver no caos criativo o tempo inteiro, precisamos de ordem, organização, previsibilidade e rotina também.



Portanto, para experimentares direito as excitações advindas dos teus processos criativos, presta atenção também ao estabelecimento de uma rotina ordenada, que te sirva de refúgio e trampolim ao mesmo tempo.



ÁRIES: Agora é possível organizar tudo de tal forma, que sua alma fique mais segura e confortável com o andamento dos planos. Porém, tenha em mente que isso não acontecerá por si só, você vai precisar dominar a situação.



TOURO: Nada se organizará por si só, este é o momento em que você precisa tomar a iniciativa para colocar em ordem todos esses assuntos que sua alma reconhece serem fundamentais para que tudo o mais consiga andar para frente.



GÊMEOS: Por enquanto, continua difícil colocar seus planos em marcha, parece que seria necessário voltar alguns passos para trás e reavaliar o que anda acontecendo. Isso não seria perda de tempo, mas uma atitude sábia.



CÂNCER: Seria impossível seguir em frente com seus planos contando apenas com seus recursos, nesse momento há ajuda disponível, mesmo que, à primeira vista, essa ajuda venha com a aparência de subverter sua amada ordem.



LEÃO: Há muita coisa que requer sua atenção, mas não para você ficar refletindo sobre a maneira de agir, porém, para seguir em frente e se atrever a colocar em marcha suas pretensões, mesmo que de forma desengonçada.



VIRGEM: Um dia os olhos se abrem e velhos pontos de vista, mesmo arraigados na consciência, deixam de ter o sentido anterior, e se mostram obstáculos para entender a situação atual. Chega a hora de mudar o ponto de vista.



LIBRA: As coisas acontecem por alguma razão, mesmo que essa, em primeira instância, pareça estar tão oculta que, aparentemente, nada tenha sentido nem razão. Porém, insista, assim mesmo, em encontrar esse sentido oculto. Melhor assim.



ESCORPIÃO: Siga o exemplo das pessoas que andam fazendo de tudo para que os planos vinguem e prosperem, não espere por nenhuma inspiração maior ou que seu ânimo esteja na crista da onda. A hora de agir é agora mesmo, não depois.



SAGITÁRIO: Há tanta ponta solta que precisa ser amarrada, que se você não tomar iniciativas firmes nesse sentido, se responsabilizando pelo que seja necessário fazer, as coisas vão degringolar muito rapidamente. Melhor não.



CAPRICÓRNIO: Avalie imparcialmente suas próprias pretensões para verificar se seria o caso de continuar em frente, ou parar tudo e reavaliar os planos em busca de estratégias melhores. Tudo anda mudando muito rápido.



AQUÁRIO: Está tudo em processo de ordem dinâmica, portanto, não se reprima, se algo estiver fora do lugar, siga em frente e mude tudo. Não é necessário se ater aos planos anteriores, é possível refazer tudo completamente.



PEIXES: Hora propícia para tomar a iniciativa pertinente de colocar tudo em ordem, gastando todo o tempo com algo que pode parecer perda de tempo, dado haver coisas supostamente mais importantes, mas que é de natureza fundamental.