Horóscopo de 18/10: veja previsões para esta terça

Data estelar: Sol e Vênus em trígono com Marte.

Somente quando fazemos com perfeição o que é de nossa responsabilidade nos livramos de ter de repetir o ato, mas a palavra perfeição não é aceita nem tem cabimento em nossa civilização, sendo rejeitada sumariamente porque se parte do princípio de que, para o humano, almejar perfeição seja o mesmo que se condenar ao sofrimento, e na verdade acontece o contrário, o sofrimento se desenvolve em torno da rejeição humana ao que é perfeito, como se estivesse fora do alcance.

Fazer o que fazemos com desdém, negligência e descaso nos obriga a repetir as ações, e isso nos provoca sofrimento, porque ficamos com a sensação de não termos tempo para fazer o que queremos.

O que seria agir com perfeição? Envolver intelecto, emoção e ação concreta em nossos atos, e nos desapegarmos dos resultados

ÁRIES: As conversas são muito boas e promissoras, mas não podem ficar apenas nisso, como se as intenções boas pudessem substituir todo o processo de realizar o que se promete. Promessa sem realização é muito frustrante.

TOURO: Há uma ampla e diversa gama de opções, e instrumentos disponíveis para as realizar, por isso mesmo é importante manter o foco, porque é este que dá razão de ser a tudo que acontece, porque tudo precisa ter um sentido.

GÊMEOS: Faça sua vontade e que sua vontade seja boa o suficiente para, ao ser concretizada, brindar com frutos deliciosos a todas as pessoas com que você se relaciona. É assim que se prova a natureza das boas intenções.

CÂNCER: Irradie bons sentimentos, mas não tente se convencer de que esse exercício subjetivo consertará tudo que precisa ser conversado e posto na perspectiva da ordem lógica, um terreno onde há disputas e desentendimentos.

LEÃO: Entre tapas nas costas, abraços e apertos de mão, muitas coisas são prometidas, porque as pessoas estão embaladas pelas boas intenções. Isso é muito bom, mas há de se tomar cuidado para não ser mais uma decepção.

VIRGEM: Este não é um momento qualquer, mas sua alma não consegue discernir ainda se a natureza deste momento peculiar traria alegrias ou sofrimentos. Talvez seja tudo misturado e ao mesmo tempo, como é próprio da Vida.

LIBRA: Mesmo que o voo seja curto de duração, ele é amplo de visão, e isso há de ter algum valor, mesmo que no momento ainda não seja possível o apreciar. Permita que sua mente converse livremente com o futuro, sem compromisso.

ESCORPIÃO: O futuro começa com uma ideia que vai enraizando e criando articulações interiores, que se transformam nas certezas das decisões. A partir daí, adquire o tom da inevitabilidade, do destino que não há como parar.

SAGITÁRIO: O bom entendimento entre as pessoas evoca sentimentos muito nobres e elevados, e isso será sempre muito bom, porque é raro o coração não ser tomado pelo medo que apequena. É importante manter um pé firme no chão.

CAPRICÓRNIO: Tome as iniciativas pertinentes a cada ideia que estimular bons sentimentos em seu coração, evite deixar passar este momento como se fosse qualquer outro, porque há uma conexão disponível para você avançar.

AQUÁRIO: Parece estar tudo no lugar certo, tudo indicando que agora vai entrar no eixo e decolar, os sinais são todos positivos. Bom, talvez nem todos, mas este é o momento em que a vontade de seguir em frente há de predominar.

PEIXES: A ajuda acontece, mas nem sempre do jeito esperado, porque quando os planos pessoais não se sintonizam com os planos maiores da Vida, ela vem com seus mistérios e desarruma tudo, mas na verdade está pondo tudo em ordem.