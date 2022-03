Horóscopo de 18/3: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua Cheia de Virgem ingressa em Libra às 8h27

O mundo que nossa humanidade inventou está velho e decadente, mas tu não precisas te deixar arrastar por essa corrente. Afinal, o mundo parece ter vida própria, mas sua conservação depende inteiramente de todos os milhões de pessoas que se abandonam à inércia e decidem ser mais modeladas pelo que lhes acontece do que assumir o protagonismo, e fazer acontecer algo diferente do que o mundo oferece.

Na base de todos os dilemas que te atormentam há só um, te abandonar à inércia ou te erguer sobre tua vontade e assumir o protagonismo do destino. Essa é a diferença entre continuar alimentando a decadência que te empobrece, ou contribuir com a criação de uma civilização melhor, o legado que as futuras gerações receberão.

Inércia ou criatividade? Qual vai ser a tua escolha?

ÁRIES: Suas certezas estão muito bem definidas e isso é muito bom, porém, criam novos tipos de discordâncias, porque, ao mesmo tempo, as pessoas com que você se relaciona trabalham com as certezas delas. Falhas de comunicação.

TOURO: Ainda que seja pouco o que estiver ao seu alcance fazer, deixar de agir, neste momento, não seria positivo, porque o atoleiro se tornaria ainda mais pronunciado. É hora de você se atrever a agir, mesmo a contragosto.

GÊMEOS: Às vezes, é suficiente se regozijar com as ideias, porém, chega uma hora na vida em que é preciso começar a se lançar à aventura de realizar as ideias, mesmo que seja para descobrir que elas não eram tão boas assim.

CÂNCER: Nem todo sentimento poderia ser manifesto com clareza a qualquer hora, pois, há momentos em que as convenções sociais, ainda que impertinentes à saúde mental, precisam ser respeitadas Isso embaralha o jogo.

LEÃO: Vai valer a pena tentar diálogo e aproximação, porque desse modo, as discórdias que surgiram terão um efeito terapêutico, além de sentar a base para as pessoas envolvidas chegarem a um mínimo acordo. Em frente com isso.

VIRGEM: As únicas pessoas que poderiam, ou deveriam, reclamar ser donas de tais ou quais ideias, seriam as que arregaçaram as mangas e fizeram o necessário para as realizar. Ideias sem base concreta não têm dono, são do céu.

LIBRA: Você não precisa se ater aos planos preconcebidos, porque este é um daqueles momentos em que tudo vira do avesso, e novas informações se agregam para sua alma mudar o ponto de vista com que vinha trabalhando até aqui.

ESCORPIÃO: Sua alma precisa de tempo para pensar e refletir com mais calma sobre tudo que está em andamento. Tome distância de tudo e de todos para garantir espaço considerável, e que ninguém perturbe suas reflexões.

SAGITÁRIO: As pessoas complicam tudo, mas, ao mesmo tempo, sem elas a vida seria um tédio. Pessoas são complicadas, mas você também é uma pessoa, portanto, as complicações são todas conhecidas. Use isso para a criatividade.

CAPRICÓRNIO: Defina qual é o limite de seu território, mas deixe isso claro às pessoas também, para que elas saibam quando estão sendo invasivas. Se isso não ficar claro para elas, não há direito, depois, de reclamar.

AQUÁRIO: Talvez não seja possível atingir as metas que sua própria alma tinha proposto, mas isso não há de se converter num ponto de autorrecriminação, ao contrário, passe por isso o mais rapidamente possível.

PEIXES: Se os planos são contrariados pelas circunstâncias, cabe a você decidir se vai teimar em seguir em frente, ou se o impulso criativo prevalecerá, com você reinventando tudo o mais rapidamente possível. O que será?