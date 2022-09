Horóscopo de 1/9: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua cresce em Escorpião.

A Vida é a Mãe, o Progenitor, a Consciência, o Ancestral Espírito e também sua absoluta transcendência. A Vida é a que busca, o objeto da busca e também o ato de buscar, e que, por meio do indissolúvel casamento com a Matéria cria o Universo animado, inanimado e também desanimado, quando ignora o fantástico intercurso da Vida e Matéria.

A Vida é a que se deixa conhecer, a sustentadora, a Onipresente Testemunha, a Morada, o Refúgio, a Amigável Moradora interior, a que motiva a evolução, a Autoridade, o Mistério e a Causa Imutável, porque, ainda que dela tudo provenha, a Vida é uma testemunha imperturbável.

A Vida é a Causa e Consequência do Cosmo, é Una e Múltipla ao mesmo tempo, sendo percebida como síntese ou análise de acordo ao alcance do entendimento de quem a investiga. Até a morte é a própria Vida.

ÁRIES: Converse abertamente e com total sinceridade a respeito dos seus planos. Procure se aproximar de pessoas que saibam ouvir, e se não tiver nenhuma conhecida disponível, não hesite, puxe conversa com pessoas desconhecidas.

TOURO: Manobre com cuidado, mas com firmeza também, porque este é um momento bastante propício para colocar suas ideias em marcha, mesmo que o mundo ande tão alterado e negativo que pareça impossível avançar sequer um centímetro.

GÊMEOS: Procure congregar as pessoas que, sabidamente, exercem uma influência positiva em você. Procure superar o isolamento o quanto antes, porque esse cumpriu a função que lhe cabia, e agora não tem mais nada a oferecer.

CÂNCER: Ter de dar explicações não é o melhor dos cenários, mas se isso for inevitável, não se perca em manobras tentando evitar o inevitável. Assuma logo um repertório de explicações, mas siga em frente com suas intenções.

LEÃO: Hoje é um dia com mais movimento que o habitual, talvez sem foco definido, mas essa dinâmica, por si só, ajudará você a assumir um entusiasmo que parecia se perder com o tempo. Entusiasmo é uma virtude sagrada.

VIRGEM: As complicações são todas de natureza mental, porque na prática as coisas podem ser muito mais simples, desde que você tome a iniciativa de as organizar de forma prática. Passo a passo, as facilidades se mostrarão.

LIBRA: O ânimo das pessoas com que você se relaciona pode ser um suporte muito bom para você também se entusiasmar, deixar as preocupações de lado temporariamente, e se lançar à aventura da vida como se não houvesse amanhã.

ESCORPIÃO: Temperança é a capacidade de não se assustar diante da complexidade do cenário pelo qual sua alma precisa transitar, e se manter acima dos perrengues, solucionando pontualmente tudo que vai se manifestando.

SAGITÁRIO: Procure se aproximar dessas pessoas que se mantêm positivas apesar de tudo que lhes daria razão para se lamentarem e desanimarem. Essas pessoas são preciosas e sua companhia fará muito bem à sua alma. Em frente.

CAPRICÓRNIO: As medidas de segurança que você andou tomando estão surtindo efeito e por isso, agora, que sua alma desfruta de uma margem maior de segurança, a questão que entra em jogo é o que fazer com esse cenário.

AQUÁRIO: Faça muito, faça de tudo, aproveite este momento, porque é provedor daquele tipo de magia que permite usar o tempo com mais sabedoria, e no fim, você perceber que deu conta do que antes parecia impossível.

PEIXES: Agora você anda por um terreno mais seguro e, por isso, há margem para fazer mais do que normalmente faria. Faça render o tempo, coloque em dia tudo que andou procrastinando para um futuro incerto. O futuro é agora.