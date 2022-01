Horóscopo de 19/1: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Sol ingressa em Aquário no fim do dia.

Nenhum ser humano é uma ilha isolada no oceano da humanidade, todos somos indivíduos, mas ao mesmo tempo nossas individualidades existem em comunhão com o reino humano, e este, por sua vez, existe em comunhão com os outros reinos da natureza, visíveis e invisíveis, e todos esses também estão em comunhão com a Terra, e esta em comunhão com o sistema solar, e assim vão se ampliando os conjuntos existenciais.

Se tu, como indivíduo, resistes a viver em conexão com conjuntos mais amplos de existência, todos teus pensamentos, emoções e ações serão distorcidas e parciais, contigo te aproveitando da Vida de tua vida, sem nada agregar a ela com tua presença individual.

Procura ser mais que ti, procura ser a Terra e as estrelas, o céu e os oceanos, procura ser a Vida em que te movimentas e experimentas ser.

ÁRIES: Sua alma não precisa muito para viver bem, mas sempre haverá algum desejo insatisfeito que parece obrigar sua alma a se lançar a novas aventuras, se complicando e, no fim, não vivendo tão bem quanto poderia.

TOURO: Em algum momento a paciência acaba, mas isso não há de ser definitivo. Você está lidando com as pessoas num cenário muito complicado, que não poupou ninguém. Procure ter mais compreensão em tudo, isso sim.

GÊMEOS: Há muito para falar, mas poucas pessoas dispostas a ouvir e aceitar que, talvez, a realidade não seja o que elas pensam. Você pode esclarecer, mas precisa encontrar uma forma estratégica de fazer isso. Melhor assim.

CÂNCER: Quando o dinheiro vira preocupação, sua alma não tem como tomar decisões sábias. Considere o dinheiro uma mera circunstância, nunca deixando que tome as rédeas e se torne protagonista de todas suas decisões.

LEÃO: Apesar de as emoções misturadas e inquietantes ainda circularem pela sua alma, mesmo assim desponta no horizonte a possibilidade de, hoje, você poder tomar algumas iniciativas, nem que seja para dar movimento.

VIRGEM: Tome um pouco mais de distância que a habitual, para observar melhor a qualidade de seus relacionamentos, sem culpar ninguém pelo que acontece, apenas para entender melhor quem são as pessoas importantes de sua vida.

LIBRA: Faça contato social sem que necessariamente haja uma intenção ou interesse por trás disso, apenas para se fazer lembrar pelas pessoas e, também, para você atualizar as informações a respeito delas. Contato social.

ESCORPIÃO: Decisões, todo dia a alma humana precisa tomar decisões, e nem sempre são acertadas, em muitos casos se cometem erros. Errar é fruto de não ter clareza a respeito da escala de importância de seus objetivos.

SAGITÁRIO: Nunca dê nada por sabido, sempre verifique as informações e, principalmente, passe em revista os conceitos que utiliza para julgar a realidade e as pessoas, para que, sem perceber, não se transformem em preconceitos.

CAPRICÓRNIO: Ainda que você vista suas apreensões de argumentações muito inteligentes para as justificar, na prática são meras teorias que podem, ou não, acontecer. A não ser que você goste das apreensões, procure as desvalorizar.

AQUÁRIO: Quando você se inquietar, porque não tem controle sobre a situação, em vez de adotar uma postura tensa, ao contrário, relaxe e se entregue ao mistério da vida que, nesse momento, é quem está com as rédeas na mão.

PEIXES: Observe e reavalie o que você considera pequeno demais para merecer sua atenção. São todas essas pequenas coisas do dia a dia que, se faltarem, sua alma se sentirá perdida e não terá a disposição necessária.