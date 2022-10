Horóscopo de 20/10: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua Vazia das 7h36 até 13h26

Desperta com serenidade diante do abismo que se desenha diante de ti e que te brinda com a certeza de que tudo dará errado, esse falso pressentimento é a mistura de tua frustração pessoal com o estado atual da civilização, na qual circula à solta a insanidade, que não é exclusiva de nenhuma classe social, é a angústia da humanidade.

Tu tens tuas preocupações pessoais e precisas te esforçar para as manter dentro das devidas proporções, porque se começas a te angustiar demais, tua alma se conectará à angústia dos bilhões de humanos desesperados que compartilham tempo e espaço com tua presença.

Em vez de deixar que tua alma seja invadida por essa angústia, faz o contrário, acolhe essa angústia apenas para a abençoar e a passar para frente com um pouco mais de leveza e alegria.

ÁRIES: Evite se estender demais criticando os equívocos que as pessoas cometem, porque ninguém, a não ser elas mesmas, sabem da profundidade dos dilemas que precisam resolver intimamente a cada solitário instante existencial.

TOURO: Pessoas, conhecimentos, lugares, todos são ingredientes para construir realidades, e tudo é possível, mas o mais importante de tudo é sua alma ter objetivos definidos, para não se distrair com o excesso de diversidade.

GÊMEOS: Os ânimos andam muito exaltados demais para suas piadas passarem inofensivas, como teria sido em qualquer outro momento. Considere a possibilidade de se retratar e sair de cena sem que ninguém perceba nada.

CÂNCER: Os sentimentos podem ser os melhores dos Universo e as intenções também, mas você sabe, o caminho do inferno é pavimentado por todas as boas intenções que nunca se realizaram, e por aquelas que eram boas só na máscara.

LEÃO: Todos os combinados que as pessoas fazem são promessas, intenções muito bem elaboradas, mas se na sequência não houver empenho concreto para formalizar as promessas, então fica tudo no ar e muita desordem é promovida.

VIRGEM: Melhor não cantar vitória antes do tempo certo da conclusão, para evitar surpresas desagradáveis, não porque haja derrota à vista, mas porque ainda há muita batalha que precisa ser ganha. É um longo caminho.

LIBRA: A realidade é dura, mas é a realidade, e mais vale se ajustar a ela, porque agora não seria propício dar um passo maior que a perna. Tranquilize as emoções e espere por um momento mais sereno para avaliar o seguimento.

ESCORPIÃO: Mantenha mínimo domínio sobre sua própria mente, para não tomar decisões no calor de presunções que, depois, podem vir a ser diferentes do imaginado, mas então será muito tarde para voltar atrás. Melhor não.

SAGITÁRIO: Todas as orientações que pareciam apontar a uma saída favorável passam a ser postas em questão, insinuando que, talvez, a estratégia toda estava errada desde o início. Não importa, há tempo de mudar.

CAPRICÓRNIO: Nem muito ao céu nem tampouco ao inferno, mas encontrar uma forma simples de manter as tarefas em dia, sem esperar que tudo degringole para só então intervir, nem tampouco gastar todo seu tempo nelas.

AQUÁRIO: O medo é uma emoção poderosa, que subjuga a consciência de nossa humanidade. Nem sempre nos dobramos ao medo, às vezes conseguimos meter medo no medo que tenta nos paralisar, seguindo em frente apesar de tudo.

PEIXES: O jardim do destino é cheio de bifurcações, é onde o caminho das pessoas se separa para nunca mais se conectar. Suas melhores referências para este momento não são pessoas, mas visões que relatam um futuro desejável.