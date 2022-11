Horóscopo de 20/11: veja previsões para este domingo

Data estelar: Sol e Júpiter em trígono.

Ao que tudo indica, a realidade da presença Divina deveria exorcizar ipso facto nosso desespero e ignorância espiritual, porém, acontece que esse nosso desespero não merece a graça da misericórdia, porque é um tipo de castigo que nós infligimos a nós mesmos por livre e espontânea, mesmo que ignorante, vontade

Nós ignoramos a realidade espiritual porque queremos, porque nos é mais confortável continuar em nossa dramatização desesperada do que nos dedicarmos ao esforço de nos aproximarmos a como as coisas funcionam no mundo real do contato espiritual e humano.

Nossa ignorância nos deixa sozinhos numa solidão cheia de argumentações, feita das palavras que incentivam que nossa fé se deposite na certeza de nosso desespero ser maior do que o mistério da Vida.

ÁRIES: Não é o melhor dos mundos, mas está tudo bem, dentro das circunstâncias. Talvez isso não seja suficiente para você, mas considerando o cenário atual do mundo, é uma situação que há de ser valorizada.

TOURO: O bem viver, os momentos em que a alma se sente bem e, por isso, também faz com que as pessoas próximas acompanhem os bons sentimentos, tudo isso é o que de melhor poderia acontecer. Está em suas mãos sustentar essa nota.

GÊMEOS: Evite se tornar invisível, por tomar distância demais dos contatos. Mantenha a dinâmica da visibilidade, mande mensagens, atualize as datas em que precisa cumprir algumas formalidades. Contatos fundamentais.

CÂNCER: Quando as ações são empreendidas com alegria no coração, é certeza de que os resultados são melhores, tanto quanto todo o caminho percorrido é muito mais divertido também. Sem alegria, tudo perde a graça.

LEÃO: Os contrastes que sua alma experimenta são muito definidos, mas refletem com fidelidade o estado atual do mundo. Portanto, não leve para o pessoal, mas se muna de espírito esportivo e continue jogando, só isso importa.

VIRGEM: Os momentos bons, quando compartilhados, são muito melhores ainda, porém, mesmo não havendo companhia para multiplicar os benefícios, todo momento bom há de ser valorizado e guardado no coração. O que é bom faz bem.

LIBRA: De todo modo, os entendimentos acontecem, porque apesar das contrariedades e conflitos, as pessoas precisam umas das outras, e precisam se entender para isso. Os entendimentos prevalecem, e isso há de ser celebrado.

ESCORPIÃO: As coisas acontecem como acontecem, e não como os desejos determinam, porque entre os desejos e a realidade haverá sempre um abismo intransponível de mistérios, tanto quanto a Vida é sempre maior do que imaginamos.

SAGITÁRIO: Se a sua boa fé predominar, então sua alma não será vítima da má fé de ninguém. A boa fé, a confiança, a entrega aos mistérios da vida, essas atitudes são a única e real proteção diante da complexidade de tudo.

CAPRICÓRNIO: O importante é você se sentir bem, e porque se sente bem, fazer também com que as pessoas próximas acompanhem o sentimento. Trate bem a todos, releve os conflitos e drible os perrengues, nada disso é essencial.

AQUÁRIO: As conexões são essenciais, é hora de você lembrar as pessoas que você existe e que tem algo a oferecer a elas. As conexões também servem ao propósito de você saber melhor o que elas estão fazendo. Conexões.

PEIXES: A entrega alegre à experiência de vida incentiva tudo que sua alma sempre quer, mas que acaba sendo distorcido pelo milhão de preocupações e perrengues que contaminam todos os relacionamentos e ocorrências.