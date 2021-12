Horóscopo de 20/12: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Mercúrio e Urano em trígono; Lua míngua em Câncer.

Todas as rotinas que criamos para nós mesmos são fruto de alguma necessidade que visa a preservação de uma organização mínima para termos conforto, além da segurança com que brinda a previsibilidade.

As rotinas servem de fundamento para continuarmos nossa saga criativa entre o céu e a terra. Por isso mesmo, as rotinas precisam ser mudadas na medida em que nossas necessidades mudam, mas nem sempre o fazemos com rapidez, pelo contrário, continuamos repetindo as mesmas coisas de todos os dias sem, no entanto, elas terem o mesmo sentido de outrora.

As festas de fim de ano fazem parte dessas rotinas, e apesar de todas as tradições envolvidas nelas, neste momento acontecem num mundo completamente diferente.

Se o mundo é diferente, por que repetir o mesmo de sempre?

ÁRIES: Dá para concluir bastante coisa, apesar de todos os perrengues. Concentre sua atenção no que seja possível, deixando para o futuro tudo que, por enquanto, daria trabalho demais para ser posto em prática. Organização.

TOURO: Melhor comunicar abertamente suas ideias, sem medo de essas serem aproveitadas por outras pessoas que, depois, não lhe darão os créditos. Isso não importa nem um pouco, ao comunicar suas ideias, outras novas surgirão.

GÊMEOS: Nunca dará para saber antecipadamente se o que você sente é um desvario da alma ou se é um verdadeiro pressentimento de algo que virá a ser. Você precisa se atrever a experimentar, porque só assim dá para saber.

CÂNCER: Quando as pessoas não se mexem, você precisa tomar a iniciativa e começar a fazer o que seria responsabilidade delas, porque não há mais como continuar perdendo tempo. Na melhor das hipóteses, elas seguirão você.

LEÃO: Mantenha seus trunfos na manga, ainda não use suas reservas nem tampouco coloque suas surpresas na mesa do jogo. Mantenha o controle sobre seus impulsos, para não perder boas chances como resultado da precipitação.

VIRGEM: Reúna as pessoas com que sua alma se sente à vontade, e se não for possível fazer isso presencialmente, pelo menos se comunique com elas, para atualizar os bons sentimentos com que essas companhias lhe brindam.

LIBRA: As boas sensações que sua alma experimenta nesta parte do caminho não são produto de fantasias, mas de pressentimentos, só que esses ainda não têm como ser comprovados e, assim, ficam parecendo fantasias. Mas, não são.

ESCORPIÃO: O bom entendimento entre as pessoas não tem preço, porque evita muito desgaste e senta as bases para futuras parcerias. Procure abrir mão de um tanto de suas exigências, em nome de consolidar o bom entendimento.

SAGITÁRIO: Faça a sua parte e não espere agradecimento algum por isso, porque nesta parte do caminho as emoções andam embaralhadas e distorcidas, e as reclamações só acentuariam essa condição. Melhor deixar passar.

CAPRICÓRNIO: Faça o que tiver vontade, mas cuide para não ofender ninguém com suas atitudes, porque se isso acontecer, a realização de sua vontade não produzirá o efeito benéfico que sua alma procura, muito pelo contrário.

AQUÁRIO: Há sacrifícios importantes na pauta, e esses não devem ser encarados como algo sofrido, porque sua alma tem clareza suficiente neste momento, para perceber os resultados que obterá depois dos sacrifícios. Isso sim.

PEIXES: Continue organizando e planejando tudo direito, porque isso poupará tempo e esforço num futuro não muito distante, quando as engrenagens do destino se encaixarão direito e tudo fluirá com dinamismo. Aí sim!