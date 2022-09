Horóscopo de 20/9: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua Vazia das 12h58 até 17h39

O reino humano é um colossal organismo telepático, mas nossa humanidade construiu uma civilização equivocada, que se baseia numa realidade inexistente, a de que não haja comunicação alguma entre os indivíduos que a compõem, e que todos sejamos ilhas isoladas dentro de um mesmo e único reino da natureza. Contudo, apesar de vivermos convencidos de que o equívoco seja a realidade, a verdade continua sendo a mesma, somos um organismo telepático da natureza, e tudo que é experimentado, tudo que é sentido, o somatório das elevações e abjeções, tudo, absolutamente tudo é percebido por todos, seja através dos raciocínios, dos sentimentos ou do desconforto físico.

É assim que se prova concretamente que o amor nos une, mesmo que visceralmente odiemos essa união e pretendamos tomar distância dela.

ÁRIES: São as pequenas coisas as que realmente importam, mas a mente resiste a aceitar essa realidade e continua vagueando por cenários grandiosos e maravilhosos, desconsiderando cada passo que há de dar para chegar lá.

TOURO: Está tudo certo, desde que você mantenha a ordem e faça tudo dentro da maior organização possível, porque mesmo que isso agregue trabalho a um cenário que está cheio desse, é assim que você manterá o controle.

GÊMEOS: É importante que você reflita sobre esses sentimentos que não compartilha com ninguém, porque de tão íntimos que são sua alma não saberia como os expressar sem se atrapalhar, ou deixar as pessoas perplexas.

CÂNCER: Unir forças é a coisa mais difícil nos relacionamentos humanos, apesar de ser esse exercício o único capaz de resolver inúmeros problemas. Até parece que a humanidade gosta mais do problema que da solução.

LEÃO: Nunca haverá segurança absoluta sobre nada, mas a alma, mesmo assim, precisa se sentir um tanto segura, porque de outra maneira a vida seria uma longa sucessão de angústias e ansiedades, e ninguém aguentaria o tranco.

VIRGEM: Sem tomar iniciativas, todas as oportunidades que se apresentaram cairão em brancas nuvens e este momento auspicioso passará sem deixar rastros. Está tudo aí, disponível, só falta você tomar as iniciativas pertinentes.

LIBRA: São tantos sentimentos para ser processados que a alma se cansa antecipadamente e tenta se distanciar desse redemoinho de emoções que tomou conta dela. Descanse, tome distância, e não tente se livrar das emoções.

ESCORPIÃO: É hora de socializar, para melhorar os relacionamentos e passar a limpo alguns desencontros que andaram acontecendo por aí. Cuide para que tudo isso seja feito na maior harmonia possível, sua alma agradecerá.

SAGITÁRIO: Agora sua alma está mais exposta do que o normal, e mesmo que isso lhe cause um tanto de constrangimento, ainda assim é uma oportunidade para você fazer avanços consistentes que aproximem os objetivos ansiados.

CAPRICÓRNIO: Procure refletir sobre o papel que você desempenha nos relacionamentos mais próximos e habituais, porque dessa forma você terá um panorama mais realista ao seu respeito, podendo mudar o que seja necessário.

AQUÁRIO: As emoções são informações fidedignas da realidade, e por mais que você não goste de algumas, mesmo assim sua alma as pode utilizar para navegar com destreza na realidade, ciente de tudo que acontece. Em frente.

PEIXES: Procure servir as pessoas com que você se relaciona, porque mesmo que às vezes você se canse delas e sua alma se sinta injustiçada por tudo que precisa fazer por elas, essas pessoas precisam ser valorizadas.