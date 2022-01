Horóscopo de 21/1: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

O reino humano ao qual tu pertences é um organismo criativo, é a dimensão da Terra em que a própria natureza se rebela contra si mesma, pretendendo inventar algo que não aconteceria pela força instintiva do destino.

Isso complica muito nossa existência individual, porque nascemos humanos, mas isso não é garantia de que seremos os humanos que potencialmente poderíamos ser e, na maioria dos casos, não sabendo quem somos, acabamos tentando ser alguém diferente de quem somos.

Cada um de nós precisa criar a si mesmo, conceber a potencialidade que parece nos chamar do futuro para que a realizemos, fazer a gestação e amadurecimento do ideal e, em vários capítulos e episódios ao longo da existência, parir a potencialidade para que crie vida própria.

E essa maravilha toda ocorre como fruto de cada decisão que tomamos.

ÁRIES: As potencialidades que este momento encerra são muito interessantes, mas você precisa trabalhar sobre elas, porque não passam de potencialidades, sementes que, se forem bem cuidadas, resultarão em algo concreto.

TOURO: Prazeres e regozijo, nada além nem aquém disso sua alma precisa para fazer o contrapeso de todas as agruras que são experimentadas na vida diária, como resultado do estado do mundo em que você se encontra. Boa vida.

GÊMEOS: Se você cobra de sua própria alma uma sensação perpétua de bem-estar, acontecerá sempre de você se inquietar de forma exagerada quando, naturalmente, o seu humor oscilar para baixo. Isso acontece e é muito natural.

CÂNCER: A mente esclarece, a mente confunde, é um instrumento magnífico e perigoso ao mesmo tempo. A mente, porém, é sua, e você pode dominar essa dimensão tão misteriosa e inquietante. Procure tomar posse de sua mente.

LEÃO: Sem mínimo conforto e sem sua alma se sentir segura no andar pelo caminho, as coisas degringolam muito facilmente. Procure se munir dos recursos mínimos que consolidem essas virtudes. Isso não é muito difícil de obter.

VIRGEM: Agora é hora de você tomar as rédeas e iniciar movimentos concretos na direção de suas pretensões. De nada importa se o cenário é propício ou adverso, porque este é o momento em que sua vontade há de prevalecer.

LIBRA: Tome distância de tudo e de todos para, de longe, observar o cenário mais amplo em que acontecem as coisas que tanto afetam sua alma. Essa visão ampla colocará tudo em seu devido lugar, e a ansiedade desaparecerá.

ESCORPIÃO: Agora é um momento interessante para você começar a refazer a malha de relacionamentos, buscando as pessoas com que você pode contar, ou pelo menos, se aproximar a elas para verificar se elas continuam confiáveis.

SAGITÁRIO: Se você sabe o que você quer, isso é meio caminho andado. Porém, se você quer coisas que se contradizem entre si, em primeiro lugar seria necessário você deter o movimento até encontrar essa clareza. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO: Passe em revista os conceitos que sua alma usa para julgar o mundo e as pessoas, e passe rapidamente pela ideia de que não se deve julgar, porque a mente funciona através de julgamentos. Não se deve é condenar.

AQUÁRIO: As suspeitas inquietam, e isso é normal, mas se você não fizer nada concreto para investigar e tentar verificar se as suas suspeitas procedem, a inquietação se transformará em tormento. Evite isso acontecer a você.

PEIXES: Relacionamentos fazem parte da lista das inevitáveis experiências pelas que todo ser humano passa enquanto existe entre o céu e a terra. Nunca negligencie os relacionamentos, são valiosos, mesmo conflitantes.