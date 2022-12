Horóscopo de 21/12: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Sol ingressa em Capricórnio em quadratura com Júpiter.

Se 2022 foi um ano difícil, a causa não há de ser buscada na coreografia cósmica, mas na teimosa incompetência humana de expressar o que seja maior do que ela, sempre preferindo reduzir o colossal Universo ao alcance de seu entendimento, o qual é bastante estreito.

Nessa ordem maior que buscamos com medo e ansiedade está tudo certo, porém, se as potências cosmogônicas continuam encontrando em nós véus de ignorância que distorcem e viciam os rios de vida que procuram expressão, continuaremos também vivendo em exílio, presos dentro de um calabouço que está com a porta aberta, e nós dentro dele nos martirizando por imaginar que não existe saída.

A pressão para reverter o processo e nos tornarmos transparentes é a cada dia maior, e é isso que experimentamos como "anos difíceis".

ÁRIES: Tudo custou demais durante os meses anteriores, e não há perspectiva de as coisas aliviarem, mas, pelo menos, haverá avanços significativos a partir de agora, dentro do alcance de suas iniciativas. Sempre.

TOURO: Saber tudo não é o mesmo que estar tudo certo e em andamento. Saber tudo é o primeiro passo de um longo caminho cujo destino é erguer um novo mundo, porque, dentro do alcance de cada um, um novo mundo está em construção.

GÊMEOS: Faça o necessário para articular seus interesses com o das pessoas envolvidas, para encontrarem, todas juntas, os pontos em comum que solidificam os laços. Todas juntas vencem, todas separadas perdem. É assim.

CÂNCER: Querendo ou não, as pessoas terão de unir esforços e se entenderem, porque não há mais disponível qualquer tipo de salvação individual. As pessoas precisam, o mais urgentemente possível, se entenderem.

LEÃO: A convergências das ideias e da ação é tudo que sua alma precisa neste momento, e isso não é algo que possa resultar de qualquer tipo de golpe de sorte, mas resultado de você tomar as iniciativas pertinentes a cada caso.

VIRGEM: Dá para tentar forçar um pouco os acontecimentos, para tudo seguir o caminho que sua alma deseja, porém, isso sempre terá algum custo, neste momento não sendo muito claro qual seria esse. Mas existe, com certeza.

LIBRA: A tensão que sua alma sente é de duas naturezas simultâneas, tende à criatividade e à destruição ao mesmo tempo. Tensão criativa porque há um novo mundo em gestação, tensão destrutiva porque o antigo perece.

ESCORPIÃO: A dificuldade de obter aquilo que sua alma deseja faz com que isso seja valorizado, porque se fosse fácil, os desejos seriam banalizados e não valeria quase nada. Aprecie as dificuldades, são a medida do valor.

SAGITÁRIO: Há desejos legítimos e outros que não mereceriam essa qualificação. O que torna um desejo legítimo? Quando os desejos se sintonizam com os procedimentos da vida e agregam verdade, então são legítimos.

CAPRICÓRNIO: Quando não seja possível ter domínio sobre tudo que acontece, o melhor a fazer é se entregar com confiança aos mistérios que estejam em andamento, ciente de que não dominar não significa estar no descontrole.

AQUÁRIO: Para sua alma ser transparente, é preciso ter pureza de intenção. A pureza nada mais é do que o grau de união que sua alma tenha em relação àquilo que pretende expressar. A união faz a força da expressão.

PEIXES: Não adianta, cada um de nós pode arder de desejos para que as coisas sejam assim ou assado, mas a vida tem sempre a última palavra, encaminhando tudo a um tipo de justiça, que nem sempre nos parece tão justa assim.