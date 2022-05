Horóscopo de 21/5: veja previsões para este sábado

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção.

Hoje é o dia em que Mercúrio beija a Terra, e para dispersar o quanto antes a superstição de que a retrogradação de Mercúrio sempre traria problemas de comunicação e logística, tenho de te chamar a atenção para o sucesso de comunicação do conceito de 'Mercúrio retrograda". Esta é uma figura de linguagem que se acomodou na consciência humana.

Portanto, se te envolves em trapalhadas quando Mercúrio retrograda, isso não é efeito de sua potência cosmogônica, mas do teu desalinhamento, o qual é bastante comum, pois, andamos todos desalinhados a maior parte do tempo, como que vivendo exilados da coreografia cósmica que poderíamos desfrutar, mas que sempre imaginamos ser inatingível.

Como viver em alinhamento? Colocando nossa personalidade à serviço da alma, do ser interior que somos, para que, em vez de atrapalhar, ajude.

ÁRIES: Antes de tomar decisões definitivas, converse novamente tudo que parecia combinado, para evitar deixar pontas soltas que, depois, provocariam distúrbios desnecessários. Agora é um momento de prestar atenção.

TOURO: A prosperidade que a alma busca depende menos de figuras de linguagem e visões magníficas, e muito mais do que você se dedicar a fazer, na prática, todos os dias, para aproximar as visões da realidade concreta.

GÊMEOS: Palavras são importantes, porém, para o efeito da construção da experiência de vida valem muito mais as atitudes concretas do que as figuras de linguagem. Tenha isso em mente para evitar viver na abstração do verbo.

CÂNCER: A companhia de certas pessoas faz a alma ter saudade de ficar à sós. Porém, neste momento não é possível tomar distância, há coisas que precisam ser feitas, independentemente de você as apreciar ou detestar. Em frente.

LEÃO: Há coisas que você pode fazer sem pedir ajuda, porque seus recursos pessoais dão conta do recado. Porém, a partir de certo momento, os recursos ficarão curtos e você terá de se associar a outras pessoas para concluir.

VIRGEM: Ainda que você ache que seu desempenho está muito abaixo do que seria ideal, para o mundo isso passa despercebido, pois, ao contrário de sua sensação, seu desempenho parece bem acima da média. Observe e compare.

LIBRA: Fácil ou difícil, não é isso que está em questão. Importante é que você não se detenha demais, em busca da resposta perfeita ou da solução definitiva, mas que se movimente com liberdade e leveza pelos acontecimentos.

ESCORPIÃO: Entendimentos e desentendimentos é o vaivém de todo e qualquer relacionamento. Você escolherá a que se ater mais, se ao impacto dos desentendimentos ou à forma com que, depois, o entendimento acontece outra vez.

SAGITÁRIO: Evite pretender que todo mundo goste de você, de suas atitudes e piadas, porque as pessoas podem ser radicalmente diferentes do que você imagina seria ideal todo mundo ser. Tenha clareza quanto à natureza das pessoas.

CAPRICÓRNIO: O ordinário e o extraordinário se entrelaçam a cada solitário instante de sua existência, portanto, não há o que temer, mas há muito para administrar. A vida é uma experiência complexa, não sabia disso?

AQUÁRIO: Silenciar diante do que acontece significaria você fazer concessões que, neste momento, não seriam pertinentes. A aversão ao conflito não há de servir para você se esconder da vida. Lutas imprescindíveis.

PEIXES: Procure manter um relacionamento cordial com as pessoas mais próximas, essas mesmas com as quais você se encontra todos os dias, mas que normalmente não merecem a atenção devida de sua parte. Trate bem a todo mundo.