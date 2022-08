Horóscopo de 21/8: veja previsões para este domingo

Data estelar: Mercúrio e Netuno em oposição.

Há coisas que só poderiam ser descritas e explicadas em linguagem poética, e como de médico, poeta e louco, todo mundo tem um pouco, vale a pena perder o pudor o quanto antes e expressar com liberdade a sofisticada percepção que desafia toda a lógica a que nossa humanidade prefere se agarrar, porque tem medo do que é maior do que ela.

É por isso mesmo que não deves te preocupar com os que tentem desvalorizar teu esforço expressivo, porque vale mais que faças uma poesia desengonçada do que, novamente, varreres para baixo do tapete de tua consciência a riqueza de tuas percepções.

Tu tens algo a expressar porque a Vida que te anima precisa de ti para se expressar, e a ela podes entregar teu esforço e te autorizar, com toda confiança, a ser, sequer por um momento, sua porta-voz.

ÁRIES: Ao perceber que seus esforços, aqueles mesmos que seriam eficientes em outros momentos, não dão os resultados esperados, desista sumariamente de os repetir, e se dedique a buscar soluções novas e criativas.

TOURO: As pessoas que pretendem que tudo seja explicado detalhadamente não fazem nem ideia de que a vida é sempre maior do que quaisquer argumentações que nossa humanidade pretenda fazer sobre ela. Deixe passar em branco.

GÊMEOS: Seu estilo de vida não precisa ser cópia fiel da normalidade, pelo contrário, você há de ter uma margem bastante generosa para a excentricidade, que deixará sua alma mais à vontade e feliz. Faça a sua parte.

CÂNCER: A vida é surpreendente o tempo inteiro, mas a consciência humana parece se habituar com a rotina e se esquecer de que sua mais real realidade é levitar no infinito. Procure se permitir a surpresa, ela é criativa.

LEÃO: A lógica pode complicar mais do que ajudar. Procure pensar e raciocinar, neste momento, sem compromisso de encontrar a mesma clareza de normalmente, mas se dispondo a se aventurar ao que der e vier na sua mente.

VIRGEM: Num dia como hoje, não há valor algum em produzir conflitos nem muito menos cair na tentação de se envolver naqueles que outras pessoas coloquem sobre a mesa. Melhor sair de fininho das situações, fazendo cara de panorama.

LIBRA: Vale a pena se interiorizar em busca das razões que expliquem os mistérios que sua alma anda experimentando, mas fazer isso muito mais pela poesia que encontrará no caminho do que pela pretensão de ter tudo explicado.

ESCORPIÃO: Palavras sedutoras são interessantes e atraentes, mas se você as utilizar para desviar a atenção do que realmente importa, então o efeito delas acabará sendo contraproducente, senão agora, logo mais no futuro.

SAGITÁRIO: Suas incertezas podem ser sinceras, mas as pessoas ficam nervosas com elas, porque precisam de um salva-vidas ao qual se agarrarem no meio do cenário confuso, e até caótico, em que o mundo se encontra. Compaixão.

CAPRICÓRNIO: Evite limitar seus pensamentos com a lógica, porque a vida sempre será maior do que a capacidade humana de a explicar, e há dias, como hoje por exemplo, em que a alma deseja voar livre nos campos do Universo.

AQUÁRIO: É interessante pensar a respeito do que você precisa para garantir conforto e segurança, mas é bom ter cuidado para não exagerar na nota, porque de todo modo a margem de incerteza na vida continuará existindo.

PEIXES: Há questões existenciais que não comportariam explicações ou argumentações, mas se você quiser ir em busca de lógica, o caminho promete aventuras mentais fantásticas. Em vez de argumentos, prefira a poesia.