Horóscopo de 21/9: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua míngua em Leão.

Alguém tem de ter a culpa, para podermos nos livrar do peso de nossa própria consciência, porque se aceitássemos o que sentimos e percebemos, e fizéssemos o que estivesse ao nosso alcance para consertar os equívocos que nos açoitam, é certeza que deixaríamos de nos dedicar a esse esporte de duvidosa reputação, que é buscar culpados o tempo inteiro.

A culpa é essa batata quente que ninguém quer segurar em suas mãos, e que é passada para frente na ilusão de se livrar dela, porém, essa batata quente é insistente e não esfria, porque seja por omissão ou por comissão, nossa humanidade é a única responsável da perpetuação dos equívocos que fazem sofrer e que promovem escolhas desatinadas.

Se encontrar os culpados solucionasse nossos problemas existenciais, todos viveríamos em paz, mas certamente, não é isso que acontece.

ÁRIES: Para você satisfazer suas pretensões, é necessário fazer concessões importantes, de um tipo que em outros tempos teriam sido inimagináveis. Acontece que o tempo atual não tem precedentes, é desconhecido.

TOURO: É importante ter paz de espírito, porém, é mais importante ainda saber sacrificar sua amada paz de espírito quando há coisas que requerem sua intervenção, sem importar se isso vai provocar alguns tumultos. Tudo em seu tempo.

GÊMEOS: No mundo humano, as coisas só existem depois que são nomeadas. Portanto, para você satisfazer seus desejos, o primeiro passo é lhes dar o nome mais claro e objetivo possível. Com nome dado, tudo fica mais fácil.

CÂNCER: A alma está tão acostumada a que a nota dominante seja a ansiedade e a preocupação, que quando acontece, como agora, de tudo estar certo e bem encaminhado, não consegue acreditar e fica esperando que algo errado aconteça.

LEÃO: Apesar de parecer pouco o que acontece, na prática é mais do que suficiente, porque traz consigo o ar de uma dinâmica que parecia perdida, e que torna sua presença importante. Não se preocupe com que pareça pouco.

VIRGEM: Com discrição, mas com firmeza de propósito, avance na direção de suas pretensões, sem que ninguém saiba ao certo tudo que você deseja. Discrição é fundamental nesta parte do caminho, para que ninguém crie distrações.

LIBRA: Muitos contatos que você andou fazendo encerram enorme potencial de progresso, mas precisam ser aproveitados e isso só poderia acontecer com você colocando as cartas sobre a mesa e sendo transparente sobre suas intenções.

ESCORPIÃO: Comece a observar melhor a reação das pessoas quando você expõe suas questões mais íntimas, para avaliar se não seria o caso de tirar de cima da mesa tudo que não puder ser bem entendido neste momento. Melhor assim.

SAGITÁRIO: Há margem para avançar nas questões que mais interessam a você, desde que você se organize bem para que a atividade das outras pessoas não atrapalhe demais e, pelo contrário, seja de alguma ajuda. Aí sim.

CAPRICÓRNIO: Se você optar por ficar esperando, acontecerá apenas isso, você ficará esperando, e algo acontecerá, mas num grau muito menor do desejável. Mesmo com apreensão, procure apostar alto e intervir nos acontecimentos.

AQUÁRIO: Seus horizontes se ampliam graças aos relacionamentos e às oportunidades que fluem através desses. Este é um momento de sua vida em que a sociabilidade é um ingrediente essencial para o progresso. Saia da toca.

PEIXES: Com tanta coisa acontecendo, e tantas outras que você desejava acontecer, mas que brilham pela ausência, não se admire com os estados de ânimo esquisitos que sua alma precisa administrar. Mantenha a serenidade.