Horóscopo de 2/2: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua começa a crescer em Peixes.



O único equilíbrio emocional possível que podes conquistar é o de não sentir emoção alguma, porque, pela sua própria natureza, toda emoção provoca tumulto e desequilíbrio.



Se tudo fosse destinado a existir em equilíbrio, não haveria excitação e nem sequer poderias caminhar, porque para dar um passo atrás do outro, tu te movimentas graciosamente no desequilíbrio.



Esse objetivo de viver em paz, no sossego, em equilíbrio emocional, precisa ser verificado com total honestidade e espírito de investigação, porque na maioria dos casos, por trás desse se esconde o desejo de dar fim a tudo, um anseio de se esconder da vida e morrer.



A experiência humana é complexa e, definitivamente, nosso destino não é o descanso, mas extrair harmonia do desequilíbrio



ÁRIES: Nada é mais incerto do que aquilo que é combinado entre as pessoas, porque o ser humano tem ideias próprias e se dispersa e distrai tanto no caminho, que perde o fio da meada das questões que foram combinadas. É assim.



TOURO: Você existe agora naquele instante de tensão e suspense que antecede a ação. Na hora em que você, com ousadia e vigor, avançar, perceberá que tudo se resolve sobre a marcha dos acontecimentos. Sem suspense.



GÊMEOS: Apesar de tudo e todos, sua alma continuará em frente, se entusiasmará e deixará de lado o desânimo, entrando no jogo das complicações promissoras que, bem trabalhadas, podem conduzir a novas vitórias.



CÂNCER: Apesar de sua alma ter vários argumentos e justificativas para as emoções vigorosas que sente, mesmo assim é importante ter em mente que este é um momento de passagem, uma transição entre uma realidade e a outra.



LEÃO: Ainda que o entendimento pareça muito difícil de ser obtido, procure continuar em frente na tentativa de conquistar um mínimo de concórdia e, aí sim, se dedicar a colocar as coisas em seus devidos lugares.



VIRGEM: Se você precisa de ajuda, mas sua alma resiste a pedir, porque as pessoas que podem ajudar não são as que deixam você à vontade, será melhor engolir o desconforto e pedir ajuda, do que valorizar mais seus receios.



LIBRA: Se o que é bom para você beneficia as pessoas com que você tem relacionamentos significativos, então pode contar com que esse seja o melhor caminho possível, mas não desprovido de conflitos. São coisas diferentes.



ESCORPIÃO: Enquanto o passado continua sem dar sinal de querer ser deixado para trás, mesmo assim sua alma pode continuar em frente, superpondo dimensões existenciais muito diferentes entre si. Complica, mas evolui.



SAGITÁRIO: É impossível haver espaço e tempo para tudo, mas a alma é ambiciosa e quer experimentar tudo que a vida parece lhe oferecer. Isso é natural, porém, muito melhor do que isso é usar o discernimento e fazer escolhas.



CAPRICÓRNIO: Aquilo que você tem encontra seu valor na mesma medida em que seja compartilhado, porque valores que ficam só e exclusivamente para seu usufruto pessoal, são valores que perdem sua importância ao longo do tempo.



AQUÁRIO: As questões são estritamente práticas, não comportam emoções radicais nem muito menos insegurança, são questões que precisam ser organizadas, nada além, nada aquém. Não há nada mais desprovido de dilema do que isso.



PEIXES: Você busca certezas, mas a experiência de vida não admite certezas; ser humano é ter de suportar a solidão de cada decisão que se toma, e permanecer vigilante para reconhecer os sinais de quando há de se fazer ajustes.