Horóscopo de 22/1: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua Vazia das 16h47 até 19h04

Pensa com carinho e desprendimento em tudo que poderias fazer para melhorar tua vida, sem pudor nem temor. Neste momento, concede a ti uma licença para navegar à vontade pelos futuros desejáveis com que tua alma se regozija na imaginação.

Não será a primeira vez que te dediques a esse exercício, já que é inerente à tua condição humana conversar com o futuro e te projetar a esse para, aqui e agora, encontrar as sementes potenciais que, se cuidadas e germinadas, te conduziriam concretamente a esse futuro.

Pensar e nada fazer é a segura fórmula da frustração. Por isso, não te esqueças de que, na mesma medida de tua imaginação, terás de desenvolver ações concretas para que algo mínimo seja realizado.

Do tamanho de tua ambição terá de ser também o tamanho de tuas ações.

ÁRIES: São tantas potencialidades envolvidas neste momento, que o risco é você se distrair demais com a diversidade e perder o foco do que realmente importa. Pense da forma mais prática possível tudo que acontecer.

TOURO: Um pouco de boa vida fará com que sua alma recupere a alegria mínima para continuar se relacionando com as pessoas de forma criativa. Um pouco de boa vida não precisa ser caro nem estourar seu orçamento. Boa vida.

GÊMEOS: Não dá para se sentir surfando na crista da onda todos os dias, porque a vida respira, e isso significa que nossos humores oscilam, de forma independente ao que estiver acontecendo. Evite se cobrar estar bem sempre.

CÂNCER: Quem pensa os pensamentos? Quando você começar a perceber que sua própria mente é seu maior tormento, procure se fazer essa pergunta, porque descobrirá que você é o ser interior que pensa e que pode dominar a mente.

LEÃO: Conforto e segurança são condições essenciais, porque sem essas a alma estressa e deixa de se envolver produtivamente com a vida. Você não precisa ser uma alma produtiva o tempo inteiro, mas precisa de conforto e segurança.

VIRGEM: Evite deixar para depois, o momento é agora, e mesmo que tomar as iniciativas pretendidas desorganize o cenário e provoque alguns distúrbios, ainda assim será melhor tomar as iniciativas e seguir em frente.

LIBRA: As coisas que pareciam fáceis se mostram difíceis agora, não porque tenham mudado, mas porque seu ânimo está diferente. Procure não exigir muito de si neste momento, mas, pelo contrário, descansar das exigências.

ESCORPIÃO: Nada do que você gostaria de fazer seria possível se você insistir em contar apenas consigo. Tudo depende de uma malha de relacionamentos e contatos que, agora, seria interessante começar a construir.

SAGITÁRIO: Enquanto houver clareza a respeito dos objetivos que sua alma pretende conquistar, o caminho será bastante receptivo e não surgirão problemas desastrados. A clareza a respeito do objetivo é essencial. Trabalhe nisso.

CAPRICÓRNIO: Todo mundo concorda em afirmar que ninguém deve julgar outrem, mas acontece que a mente funciona através do juízo, e isso nos torna capazes de tomar decisões. Julgar não é o mesmo que condenar. Pense nisso.

AQUÁRIO: Há tanta coisa interessante acontecendo, mas sua alma se apega a algumas suspeitas que a inquietam. Procure observar e investigar, porque não é possível, a priori, reconhecer a diferença entre ilusão e percepção.

PEIXES: Mesmo que um relacionamento seja tomado pelo conflito constante, ainda assim continuará sendo valioso para você, porque é uma referência que servirá para você ter uma ideia mais clara de quem é você, e como você age.