Horóscopo de 22/2: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.



Não há vencedores nem vencidos, há perdedores. Perdem os que dominam, porque a brutalidade se volta contra, e perdem os dominados, porque retornam à estaca zero do usufruto de mínimas liberdades.



Perde todo mundo por insistir com que o sofrimento, a carestia, o medo e o confronto fratricida continuem sendo o totem da tribo



Enquanto o ser humano continuar, por inércia e ignorância, insistindo em impor e preservar a dinâmica de domínio pela brutalidade, o mundo inteiro continuará na direção da perda, da falência, da recessão.



Se houvesse um pouco de maturidade espiritual nos governantes do mundo, se administrariam os recursos em nome do bem-estar social e se pararia de brincar de fazer bravata.



ÁRIES: Ninguém está com essa bola toda o tempo inteiro e, por isso, muitas pontas soltas vão sendo deixadas para trás, ao longo do caminho. E essas pontas soltas vêm, como agora, ao seu encontro, para ser solucionadas.



TOURO: Os entendimentos acontecem lado a lado dos desentendimentos, porque não parece haver espaço suficiente para todas as pessoas envolvidas neste momento de sua vida. Algumas pessoas servem, outras atrapalham.



GÊMEOS: O pouco que você tiver feito começará a dar frutos agora Observe bem como é a sequência de acontecimentos para, no futuro, aproveitar melhor as pequenas oportunidades de ação que se apresentarem. Novas oportunidades.



CÂNCER: Os entendimentos que se encontram disponíveis podem não ser aqueles que você buscava, mas não são de jogar fora tampouco Por enquanto, valerá a pena fazer algumas concessões a mais das que eram contempladas.



LEÃO: Ficar no conforto é bom, mas não dá imaginar que isso deva ser o principal objetivo de vida, porque a própria vida se encarrega de tirar todo mundo da zona de conforto, em nome de continuar se atrevendo a viver.



VIRGEM: Seus braços e pernas são poderosos instrumentos de ação, portanto, evite ficar esperando que o destino venha ao seu encontro, você pode se erguer, agora mesmo, sobre seus pés e se dirigir ao encontro dele.



LIBRA: Ganhar tempo é uma boa pedida, especialmente se os eventos se apresentarem com um tom de urgência que faria sua alma cair na tentação de se precipitar. Ganhe tempo, neste momento nada há de ser urgente, pelo contrário.



ESCORPIÃO: Ainda que suas pretensões sejam as melhores do Universo, mesmo assim você não pode, ingenuamente, imaginar que todo mundo abrirá os braços e acolherá. Nada disso! Você terá de fazer valer suas vontades, isso sim.



SAGITÁRIO: A falta de certeza atiça a impulsividade, porque pareceria que o suspense deveria ser quebrado o quanto antes. Pode ser, mas também poderia ser que o suspense haveria de ser respeitado, e esperar para entrar em ação.



CAPRICÓRNIO: Tomar a iniciativa é fácil, difícil é acertar na iniciativa mais apropriada ao momento. Vai aí a sugestão, este é um momento no qual seria melhor você diversificar e se envolver em vário assuntos ao mesmo tempo.



AQUÁRIO: Milagres nem sempre se apresentam cheios de purpurina, em muitos casos se mostram através de certas contrariedades que jogam seus planos por água abaixo, só para mostrar que era outro o caminho melhor a seguir. Em frente.



PEIXES: Se vai dar certo ou errado não deveria ser um problema agora, porque a questão toda se baseia em arriscar, e ninguém arriscaria se tivesse certeza sobre os resultados, seria apenas um jogo de lógica. Arriscar.