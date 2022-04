Horóscopo de 22/4: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Faz a contabilidade sincera do tempo em que pensas e imaginas, e do tempo em que te dedicas a realizar tuas visões. Concluirás que passas tempo demais imaginando e pouco realizas, porém, isso não há de te frustrar, mas te apresentar com realismo o drama humano.

Resolver esse desequilíbrio é um objetivo nobre, o qual, não apenas te ajudará a construir uma experiência de vida mais saudável, como também agregará algo construtivo ao mundo através de teus relacionamentos.

Esse desequilíbrio não é um problema exclusivo de tua personalidade, é um problema humano, portanto, se te encerras nele imaginando que seja só teu, assim também evitarás melhorar esse mundo que tanto criticas, como se seus problemas fossem produzidos pelas outras pessoas.

Os problemas do mundo são, necessariamente, teus problemas também.

ÁRIES: Evite olhar longe, porque neste momento, tudo que você precisa se encontra ao alcance da mão, no cumprimento desses afazeres que, à primeira vista, não pareceriam grande coisa, mas cujos resultados serão ótimos.

TOURO: Amplie sua mente para receber informações diversificadas e muito diferentes das habituais. Procure apenas receber, sem, ainda, precisar fazer algo de concreto com essas informações, apenas se nutrindo com o conhecimento.

GÊMEOS: Esse redemoinho emocional que parece ter tomado conta de sua alma há de ser aproveitado para o esgotar e, assim, você se ver livre de amarras desnecessárias que prendem a um passado que não mais ressuscitará.

CÂNCER: É hora de ampliar suas conexões sociais, porque é nelas que se encerram, agora, potencialidades que, se devidamente exploradas, resultarão em avanços interessantes. Faça contatos, responda mensagens, socialize.

LEÃO: Use todos os instrumentos que você obteve nos últimos tempos, e faça valer seus desejos, realizando muito mais do que seria normal. Este não é um momento que há de ser considerado normal, é oportuno realizar. É assim.

VIRGEM: Para que o entusiasmo deste momento não seja mero fogo de palha, você precisa focar esse exaltado ânimo nos movimentos que você vem planejando, mas que ainda não tinha encontrado coragem para colocar em marcha.

LIBRA: Parece que nem sempre há tempo suficiente para fazer as devidas reflexões que a alma precisa, mas, por isso mesmo, a vida se encarrega de executar a devida pressão para isso acontecer, porque refletir é fundamental.

ESCORPIÃO: Tudo pode e deve ser conversado, mas há momentos em que sua alma pretende ter aquela conversa, só que não observa se a pessoa em questão está no mesmo ritmo e, assim, corre o risco de a conversa ser contraproducente.

SAGITÁRIO: Pense e aja da maneira mais objetiva e concreta que puder e conseguir, porque isso poupará você de perrengues desnecessários. Idealizar é bom, mas há hora e lugar certos para isso, que não é aqui e agora.

CAPRICÓRNIO: O melhor cenário para este momento é o de você se envolver com corpo e alma em tudo que fizer, porque fazendo com gosto, porque deseja, garantirá que os resultados sejam os melhores possíveis. Nada por obrigação.

AQUÁRIO: Se as preocupações surgirem, e junto com elas também a ansiedade dar as caras, o melhor a fazer é desconsiderar tudo e seguir em frente, sem se importar com essa mistura de emoções desencontradas, que não têm razão de ser.

PEIXES: Preferir o conflito ao entendimento é a marca das pessoas ordinárias, que não têm a menor ideia do que fazem, seguindo impulsos viscerais que nem sempre servem aos seus interesses, até muito pelo contrário.