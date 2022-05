Horóscopo de 22/5: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua Vazia até 12h50, quando ingressa em Peixes.

Dentre os inúmeros equívocos estruturais de nossa civilização, que serpenteiam à solta nos relacionamentos, adotando a aparência de normalidade, há dois que se destacam. O primeiro é considerar que o ser humano, quando nasce, é uma página em branco em que a cultura dominante escreverá suas linhas, através da "educação". O segundo é se apaixonar mais pela luta contra o demônio do que por amar ao Divino.

É evidente que a civilização imprime sua influência em todos nós ao longo da infância, mas não é menos evidente que somos alguém antes disso; alguém que tentará, pela existência afora e dentro, se sobrepor a todas as influências e exercer a própria.

Lutar contra o demônio é mais charmoso e tentador, porque nos brinda com um ar trágico, porém, só quem ama o Divino conhece o que é vida abundante.

ÁRIES: Faça seus movimentos sob o manto da discrição, porque assim você evitará palpites impertinentes que só agregariam problema, quando, na verdade, tudo que sua alma precisa neste momento é de solução. Nada de problema!

TOURO: As raras vezes que as pessoas se entendem e unem esforços em torno do mesmo objetivo, são as vezes que, também, os resultados colhidos são extraordinários. Evite buscar o extraordinário onde não se encontra. Não é?

GÊMEOS: O difícil se torna impossível quando não se faz movimento algum para testar o alcance de sua força. As figuras de linguagem sustentam a dificuldade que, na prática, seriam desmanteladas, já que nada é tão difícil assim.

CÂNCER: Elogie o que de positivo as pessoas fizerem, com a mesma intensidade do que quando você as critica. Isso criará um estado de equilíbrio, evitando que as pessoas se sintam injustiçadas, e complicar tudo.

LEÃO: O cenário é complexo, porque feito de ingredientes discordantes entre si, pessoas que não se bicam, desejos incompatíveis, e por aí vai a lista. Ainda assim, é nesse cenário que sua alma precisa aprender a surfar.

VIRGEM: O que acontece a outrem não é problema alheio, é também uma oportunidade de você intervir nos acontecimentos com a alma motivada pela boa vontade de ajudar e facilitar. Assim é que bons relacionamentos se constroem.

LIBRA: Tudo que parecer difícil, quase impossível, é o que sua alma pretende, e não seria digno desistir apenas porque o cenário não pareceria ser receptivo aos seus avanços. Insista, persista, você está no caminho.

ESCORPIÃO: Sua alma precisa encontrar uma forma de expressar tudo que sente, e compartilhar suas inquietações sem, no entanto, se sentir vulnerável por fazer isso. É necessário se aproximar de pessoas confiáveis.

SAGITÁRIO: Está tudo certo, ou seja, está tudo parado demais, é preciso, para sua alma, encontrar um pouco mais de excitação ou, também, se adaptar temporariamente a esse ritmo estável, que brinda com enorme conforto.

CAPRICÓRNIO: Evite se aquietar, porque, ainda que essa seja uma perspectiva louvável de relaxamento e descanso, este é um momento dinâmico, que brinda com oportunidades na mesma medida em que você se movimente.

AQUÁRIO: A segurança total e o conforto absoluto, essas são condições dinâmicas, que não podem se converter num objetivo supremo, porque você correria o risco de se envolver em atividades promovidas por uma ilusão. Melhor não.

PEIXES: Poder ou não poder não é tanto uma questão de as circunstâncias ajudarem ou atrapalharem, mas do quanto sua alma se atreve a fazer valer a própria vontade apesar de tudo e de todos. Esse é o único e verdadeiro poder.