Horóscopo de 22/9: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Sol ingressa em Libra às 22h05

O equinócio acontece no meio da Lua Vazia e no momento em que Mercúrio beija a Terra pela sua maior aproximação e, em se tratando de ler sinais, que é a essência da Astrologia, o cenário que se projeta é de uma complexidade que nem a mais inteligente das pessoas poderia decifrar, inclusive porque os problemas que nos açoitam atualmente não têm como ser solucionados individualmente, mas pela força grupal, algo que nossa humanidade ainda não sabe fazer, porque nossa inteira civilização é estruturada em torno da individualidade e não da coletividade.

O indivíduo, para ser mais forte que a coletividade, precisa ser herói ou heroína, o que é possível, mas não é nada comum, porque nadar contra a corrente da normalidade não é confortável, mas acontece que, na época atual, só sendo heróis e heroínas serviremos à Vida.

ÁRIES: Peça ajuda, esse é o primeiro e fundamental passo para que as coisas sejam um pouco mais fáceis nesta parte do caminho. Peça ajuda mesmo que para a receber você tenha de fazer algumas concessões. Isso é necessário.

TOURO: Para sua alma desfrutar de uma real serenidade, todas as tarefas e responsabilidades precisam estar em dia, porque de outra maneira não haveria serenidade, apenas uma fuga temporária que, com certeza, não descansaria.

GÊMEOS: Você precisa expressar com a maior clareza possível seus desejos, porque se não der esse primeiro passo, será mais difícil obter qualquer tipo de manifestação. Não precisa expressar a ninguém em especial, apenas verbalizar.

CÂNCER: Pelo andar da carruagem, tudo está certo e seguro, mas a alma não se acostuma com essa sensação, já que tudo, no mundo, motiva ansiedade e preocupação. Porém, desta vez dá para aproveitar a sensação de segurança.

LEÃO: Ainda que pareça pouco tudo que acontece, dadas suas enormes expectativas, não se preocupe com isso e siga em frente, porque você comprovará que apesar de parecer pouco, bem trabalhado acaba sendo muito. É assim.

VIRGEM: Nem tudo que você pretende pode ser colocado sobre a mesa do jogo, mas mesmo assim continua fazendo parte do jogo, e isso é muito importante de você saber e reconhecer. Tente se movimentar com absoluta discrição.

LIBRA: É hora de fazer valer todas as conexões que você andou estabelecendo nos últimos tempos, todos os contatos que encerram enorme potencial, mas que ainda não foram aproveitados. O momento é agora, em frente.

ESCORPIÃO: Algumas coisas você pode expor e pedir ajuda, outras, no entanto, seria melhor continuar mantendo sob sigilo, porque nem sequer você conseguiria explicar direito o que acontece, e as pessoas criticariam.

SAGITÁRIO: Pense em tudo que poderia ser feito com a ajuda de certas pessoas, e a seguir tome as devidas iniciativas para se aproximar a elas, mesmo com receio de seus pedidos serem rejeitados. É hora de avançar.

CAPRICÓRNIO: Nem tudo precisa ser arriscado na vida, porém, tampouco se pode pretender que tudo seja seguro e tranquilo, porque é sabido que a vida na civilização atual é produtora de diversos tipos de estresse e constrangimento.

AQUÁRIO: Faça valer seus relacionamentos, porque tudo que você precisa virá, de uma forma ou de outra, através das conexões sociais. Volte a entrar em contato com as pessoas de outros tempos, faça valer os relacionamentos.

PEIXES: A complexidade do cenário com que sua alma precisa lidar neste momento dá cansaço antes mesmo de ter começado a fazer alguma coisa para solucionar os perrengues. Descanse, mas não se abstenha de fazer o necessário.