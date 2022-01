Horóscopo de 23/1: veja previsões para este domingo

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; Lua míngua em Libra.

Hoje é o dia em que Mercúrio beija a Terra, porque está em sua máxima aproximação, um fenômeno que, por ser chamado de retrogradação, traz conotações semânticas negativas, usadas por uma boa parcela dos oficiantes de Astrologia que, na tentativa de orientar seus seguidores, acaba criando o efeito contrário, a desorientação.

O beijo de Mercúrio disponibiliza mais conexões, ramificações e complexidades da realidade, que já é bastante complicada. Como, ao mesmo tempo, nossa humanidade aqui na Terra sofre de preguiça crônica, diante de uma demanda maior ela age sem destreza e, porque essa atitude cria distorções, se imagina então que toda retrogradação de Mercúrio deva ser negativa. Mas, o que é negativo é a preguiça, só ela.

O progresso, porém, não é para os preguiçosos, mas para os bem-dispostos.

ÁRIES: A rede de contatos é fundamental, e nesta parte do caminho se tornou o ingrediente essencial para tudo o mais que sua alma pretende fazer. Nem todas as pessoas são importantes, selecione com cuidado as que precisa.

TOURO: A clareza das visões que entusiasmam sua alma há de ser considerada com seriedade, porque, mesmo que não seja possível fazer nada a respeito de imediato, o futuro trará as oportunidades pertinentes. É assim.

GÊMEOS: Há percepções que acontecem de uma hora para outra, sem prévio aviso, e que deixam a alma perplexa por não ter percebido antes, já que sempre esteve tudo à sua frente. Não importa o quando, mas que a percepção ocorra.

CÂNCER: Sua alma percebe que chegou a um momento da vida em que tudo que foi importante no passado está deixando de ser, e isso acontece muito velozmente. Ainda não dá para saber como será o futuro, mas confie, será muito bom.

LEÃO: Relacionamentos não são dimensões onde tudo deve estar certo e confortável o tempo inteiro. Relacionamentos são também referências importantes de conflito, que servem para sua alma se manter atenta e vigilante.

VIRGEM: Você não precisa arrancar nada da vida, porque ela está desejosa de lhe entregar tudo que você precisa, o que nem sempre é aquilo que você deseja. Desejos e necessidades, seria melhor haver convergência entre eles.

LIBRA: Está tudo muito louco demais, porém, é como as coisas se dão na atualidade e você faria bem em começar a dançar de acordo com a música, se desapegando dos comportamentos que foram adequados em outro tempo. Tudo diferente.

ESCORPIÃO: Aqueles assuntos emperrados há tanto tempo que já ninguém mais se lembra de como foi que começaram, é hora de você colocar suas mãos e mente para trabalhar neles, na tentativa de desemperrar e seguir em frente.

SAGITÁRIO: A mente esclarece, a mente emburrece, a mente confunde, tudo isso e muito mais acontece na mente. Quem pensa os pensamentos? Você é o ser interior capaz de navegar na mente, em vez de naufragar nela. Em frente.

CAPRICÓRNIO: Os recursos materiais se intrometem em todas as decisões que sua alma precisa tomar, portanto, é melhor aceitar de uma vez por todas a necessidade desses e se movimentar de acordo, sem pudor nem temor.

AQUÁRIO: Determine com a maior clareza possível tudo que você pretende conquistar, e inicie hoje mesmo, sem mais delongas, as tomadas de atitude que conduzam sua alma ao objetivo ansiado. Não precisa ser muito nem grande.

PEIXES: As reflexões que sua alma anda fazendo são profundas demais para serem compartilhadas, quanto menos compreendidas por qualquer outra pessoa. Guarde para si o resultado de suas reflexões, mas coloque tudo em prática.