Horóscopo de 23/11: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua Nova em Sagitário.

A estupidez mesquinha, a desvergonhada falta de civilidade, a subversão de valores, a moral se transformando em instrumento de crueldade a despeito das crescentes necessidades humanistas que o tempo atual demanda, tudo isso e muito mais aparenta retrocesso, mas por trás das aparências a Vida se aproxima e promove expressões cada vez mais abundantes, e cada um de nós sente a pertinente pressão para nos tornarmos expressivos irradiadores de Vida mais abundante.

O retrocesso é o mesmo de todos os tempos, a ignorante recusa de nos integrarmos às correntes maiores de Vida, preferindo dar continuidade ao nosso exílio, à mesquinha imaginação de que estamos abandonados à própria sorte na periferia de uma Galáxia.

Enquanto isso, Vida mais abundante se encontra disponível.

ÁRIES: São tantas e tão variadas as opções que, apesar do bom sentimento que isso provoca, há de se fazer um pouco de esforço para se concentrar no que realmente vale a pena, e deixar de perder tempo aleatório.

TOURO: Vale a pena dobrar a aposta, porque diante do temor que o futuro possa provocar, o pior a fazer é recuar e se apequenar, porque é assim que o medo sai vitorioso. Vale a pena dobrar a aposta e meter medo no medo.

GÊMEOS: O mundo não é uma entidade abstrata, o mundo é feito de pessoas e seu estado dependerá inteiramente, e em todos os tempos, do estado de ânimo das pessoas que, atualmente, andam de ponta-cabeça, desorientadas.

CÂNCER: Vale a pena trazer as coisas para perto da realidade concreta, onde adquiram expressão que possa ser compartilhada com outras pessoas, porque se ficarem na potencialidade, todo mundo envolvido se frustrará.

LEÃO: O valor de um momento não há de ser medido exclusivamente em dinheiro, mas também pela qualidade da experiência, que marca a alma e a faz pressentir novamente de ter a importância que sonha ter. Este é o momento.

VIRGEM: Tome distância do seu passado e abrace com entusiasmo e ousadia seu futuro, porque este é o momento que separa um do outro, uma hora em que a alma se sente sob pressão, porque é muito o que está envolvido.

LIBRA: A diversificação é divertida, mas em algum momento será necessário focar em algumas poucas questões, deixando de perder tempo com o fascínio que as novas ideias provocam. Foco na realização, isso é melhor.

ESCORPIÃO: Preservar o bem-estar é fundamental, mas isso é algo que requer um tanto de atenção e trabalho, porque as coisas não se organizam por si sós, mas porque há uma boa vontade posta em prática para isso.

SAGITÁRIO: Você tem tudo para tomar algumas iniciativas e se distanciar das questões que, sabidamente, não teriam solução. Esse distanciamento acontecerá automaticamente ao você se interessar por outras coisas.

CAPRICÓRNIO: A vida chama de inúmeras maneiras, e nem sempre fáceis de decifrar, porque quanto mais importante é o momento, há também mais coisas envolvidas, e a mente não tem como entender isso senão como um enigma.

AQUÁRIO: O trabalho em conjunto é o lugar onde se gesta a riqueza que sua alma pretende conquistar, mas as pessoas continuam as mesmas de sempre, pensando mais nelas mesmas do que em colaborar e receber colaboração.

PEIXES: Entre ganhar e perder, a alma prefere sempre ganhar, mas mesmo para ganhar é preciso abrir mão de algo ou de alguém, fazer sacrifícios. Mantenha sua mente concentrada no objetivo e siga em frente.