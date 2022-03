Horóscopo de 23/3: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Mercúrio e Netuno em conjunção; Lua míngua em Sagitário.



Através de cada uma das feridas existenciais que são impressas em tua alma, o mundo dos sonhos inunda tua percepção, te indicando cenários que, antes das feridas, teria sido impossível imaginar.



Tuas feridas são portas de acesso a outros mundos, portanto, não te detenhas nelas, as abraçando como se fossem um meio de vida, ou o destino final no qual deverias te acomodar, para testemunhar a vida passando.



Tuas feridas são portas de acesso a outros mundos, são apenas um meio, e não um fim, isso precisa ficar claro para ti o quanto antes, para que deixes de perder tempo com lamentos intermináveis, produto desse namoro às avessas que tua alma desenvolve com as feridas.



As feridas não têm nada a te dizer, o que importa são os sonhos que se intrometem na tua alma através dessas aberturas.



ÁRIES: É tudo muito sutil, mas a alma se regozija com a imaginação, porque a considera completamente possível de realizar. A sutileza dos acontecimentos mais importantes não torna o cenário menos real por isso. Em frente.



TOURO: Navegue por este dia com leveza e tranquilidade, porque está tudo certo num mundo que, a cada hora, fica mais e mais incerto. A magia da vida reside em que, contrariando expectativas, tudo acaba acontecendo com graça.



GÊMEOS: Cuide para não tropeçar nas suas próprias expectativas, mas abra seu coração ao que der e vier, porque, com certeza, dará e virá muita coisa nesta parte do caminho. Aceite o que a vida lhe oferecer, nem que seja para testar.



CÂNCER: A realidade atual só pode ser compreendida com mente e coração muito abertos e receptivos, porque, sem amplitude, o conflito é certo, mas de uma natureza que não serve ao esclarecimento, só ao desgaste mesmo.



LEÃO: Você pode se deixar tomar pelos sonhos aleatórios, ou você pode sonhar ativamente o que você quiser. Essa é a natureza da escolha que sua alma precisa fazer neste momento, optar por sonhar ou sua alma ser sonhada.



VIRGEM: As relações ficam intensas agora, em todos os sentidos, porque mobilizam paixões que nem sempre são as que a alma considera aceitáveis. No mundo das paixões há muitas categorias, é uma dimensão cheia de facetas.



LIBRA: O cenário é rico em potencialidades, falam todas de um futuro com que sua alma sonha, mas que talvez ainda não se atreva, porque acha estar muito aquém do que seria necessário ter e fazer para chegar lá. É um caminho.



ESCORPIÃO: Faça seu jogo, evitando qualquer tipo de precipitação, porque nesta parte do caminho não ganha quem chegar primeiro, mas quem fizer melhor o que tiver de ser feito. É a excelência que conta agora. Em frente.



SAGITÁRIO: Nem sempre o passado há de trazer nostalgia ou culpa, em muitos casos há vivências que podem ser resgatadas da memória, que oferecem substrato para sua alma se sentir apoiada, pertencendo a algum lugar.



CAPRICÓRNIO: Há coisas que podem e devem ser conversadas, enquanto há outras que seria melhor amadurecer um pouco mais antes de ser expostas, para não correr o risco de conversar precipitadamente sobre elas. Melhor não.



AQUÁRIO: A segurança não é um estado de ânimo fixo, é, ao contrário, completamente mutável e dependente de fatores que sua alma nem sequer conhece bem. Não se trata de ter segurança o tempo inteiro, mas de agir e continuar.



PEIXES: As atitudes que você tomar não precisam seguir uma ordem estritamente lógica, porque, não se esqueça, por ter nascido neste signo você tem direito a certa licença poética na construção de sua experiência de vida.