Horóscopo de 24/8: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua Vazia das 6h41 até 10h10

Ao despertar, exorciza sumariamente quaisquer angústias que te apertarem a garganta e o coração, porque, ainda que tenhas argumentos para as sustentar, te angustiar logo ao despertar só estragaria o resto do dia, que pode ser bem diferente do que a angústia profetiza.

Agora é quando tu ficas consciente dos sacrifícios que terás de fazer em nome de contribuir e prestar serviço, e isso significa que precisarás abdicar de teus desejos, entrando num terreno que desconheces, porque a maior parte do tempo medes teus humores pela realização ou frustração dos teus desejos. Agora é o tempo do sacrifício, uma condição estranha, mas à qual tua alma é chamada e tua consciência responde, não sem resmungar, porém, responde enfim.

Aceita o chamado, o sacrifício é uma contribuição, um serviço.

ÁRIES: Procure facilitar as coisas para as pessoas com que você se relaciona, mas se você perceber que nem essa atitude ajuda, então tome distância para evitar que sejam postos em marcha conflitos inúteis. Melhor assim.

TOURO: Nem tudo que você deseja é oportuno colocar em marcha, isso é algo que precisa ser considerado com muita sabedoria, para evitar que suas atitudes criem problemas onde não era necessário esses acontecerem. Melhor não.

GÊMEOS: Você fez o possível, talvez não foi suficiente, mas isso não deveria se tornar motivo de recriminações interiores, porque sempre haverá novas oportunidades de finalizar e de amarrar as pontas soltas. Sempre.

CÂNCER: Dizer tudo que pensa não seria sábio, mas deixar de dizer o necessário seria menos sábio ainda. É preciso encontrar equilíbrio, fazendo uso do discernimento, que indica que palavras dizer, e que outras calar.

LEÃO: Nem tudo que dá certo para outras pessoas poderia se aplicar a você com o mesmo resultado, isso é algo que você precisa ter em mente da próxima vez que tentar imitar as outras pessoas. Faça seu próprio caminho.

VIRGEM: Há tempo para tudo, mas se a sua própria mente insiste em, ansiosamente, desenhar o cenário em que não haveria tempo para nada, então suspenda tudo e abandone a ação até que a ansiedade tenha se dissipado.

LIBRA: A mente é sua amiga e sua inimiga ao mesmo tempo, porque de vez em quando formula ideações que torturam e angustiam, mas é nela mesma que você também encontrará os pensamentos que servirão para sair dessa voragem.

ESCORPIÃO: Não é que as pessoas se coloquem contra seus projetos, é que acontecem coisas a elas que não lhes permitem se envolver com a intensidade que você preferiria. Tenha em mente que o mundo anda atrapalhando.

SAGITÁRIO: Antes de acordar para um dia repleto de atividades, estique o tempo na cama e respire com tranquilidade, para que sua mente relaxe e adote uma postura serena diante dos acontecimentos. Respire fundo, respire vida.

CAPRICÓRNIO: Antes de se lançar à ação de forma intempestiva, procure reservar um tempo para respirar com serenidade e, talvez, refletir um pouco mais sobre a necessidade de agir. Há coisas que já estão em andamento.

AQUÁRIO: Os sonhos são tão reais quanto as emoções que fazem circular pela sua alma. Havendo emoções, há também realidades pelas quais sua alma transitou, e que precisam ser digeridas da melhor maneira possível. Ou não?

PEIXES: Cuide para estabilizar seu humor num ambiente íntimo que, mesmo que não seja coroado pela mais elevada positividade, pelo menos que não seja uma ladeira que desliza na direção do inferno. Dominar o humor é tudo.