Horóscopo de 24/9: veja previcões para este sábado

Data estelar: Vênus e Netuno em oposição.

Muito do que percebemos não pode ser processado através do raciocínio lógico, porque ainda que nos esforcemos para refletir sobre essas percepções, mesmo assim continuam se apresentando como um mistério. Felizmente, e apesar da ênfase de nossa civilização no raciocínio lógico, nós também processamos símbolos, que apresentam uma compreensão sintética de realidades muito complexas e sofisticadas.

Às vezes, nosso raciocínio fica tão aquém do que percebemos, que nossa consciência precisa fugir da vigília e se refugiar em devaneios, ou ser tomada por um sono pesado, que nos impede permanecer atentos a tudo que normalmente seria muito fácil de administrar.

Isso serve para descobrirmos que o raciocínio cabe na realidade em que vivemos, mas a realidade em que vivemos não cabe no raciocínio.

ÁRIES: Nem tudo que acontece atualmente é compreensível para sua alma, e isso incomoda bastante, porém, não é nada tão grave assim que o tempo não resolva. Portanto, evite se preocupar de forma exagerada, tudo vai passar.

TOURO: Para sua alma, pedir ajuda e depender dessa é um enorme desafio, porque prefere contar com a independência. Porém, o cenário atual do mundo é diferente de qualquer outro que lhe seja conhecido. Tudo é diferente.

GÊMEOS: Fazer o que você quer ou fazer o que é de sua responsabilidade? Neste momento há um conflito entre as duas alternativas, que apontam a caminhos radicalmente diferentes. Envolva sua alma nesse dilema e tente resolver.

CÂNCER: Dentro do possível e de seu alcance, coloque ponto final nas questões que limitam seus movimentos. Porém, tenha em mente que há coisas que só poderiam ser resolvidas com a ajuda de pessoas que, agora, não estão interessadas.

LEÃO: Há propostas interessantes, mas são prematuras, ainda não se desenvolveram o suficiente para se tornarem práticas. Portanto, continue você em seu caminho, consolidando sua segurança, até tudo amadurecer direito.

VIRGEM: Para fazer dar certo suas pretensões é importante você transitar pelo caminho mais seguro possível, sem se atrever de forma exagerada a aceitar desafios que, agora, certamente sua alma não conseguiria administrar.

LIBRA: Há uma tensão constante em tudo em que sua alma se envolve atualmente, e isso não resulta de qualquer coisa que tenha sido feita errada, mas do cenário do mundo, que anda sem eira nem beira, fingindo estar domínio.

ESCORPIÃO: Seria satisfatório se tudo saísse de acordo à natureza de seus desejos, mas acontece que o mistério da vida é o único que conhece a justa medida das coisas, e que conduz os acontecimentos ao melhor resultado.

SAGITÁRIO: Dessa vez é diferente, sua alma não está só, pode contar com a ajuda de certas pessoas que se disponibilizam para dar suporte. Isso muda tudo, porque se fosse outro momento, você assumia toda a responsabilidade.

CAPRICÓRNIO: Pensar forte e desejar com intensidade, tudo isso é muito bom e ajuda a construir realidades, porém, se essas atividades não forem acompanhadas de práticas concretas, então tudo fica no mundo abstrato. Decepcionante.

AQUÁRIO: As coisas não andam nada fáceis para ninguém, mas acontece que sempre haverá uma forma de transcender as limitações e constrangimentos que o mundo produz, coloque sua fé nisso, e siga em frente com seus planos.

PEIXES: Os desafios que você precisa administrar da melhor maneira possível neste momento são muito maiores dos que você imaginaria em qualquer momento passado, e por isso sua alma se sente intimidada. Tudo dará certo.