Horóscopo de 25/11: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua Nova começa a crescer em Sagitário.

Tudo que fazes, aqui e agora, na eterna continuidade do presente, é aquilo que, outrora, foi um pensamento que lançaste ao futuro, futuro esse que se transformou em aqui e agora. Sempre, no aqui e agora, recolhes os pensamentos que jogaste ao futuro e, ao mesmo tempo, tua mente retesada lança as flechas que recolherás em outro futuro, que também será presente um dia

Se pensas grande, então age com grandeza, porque os pensamentos não se realizam por si sós. É comum cair na tentação de se acomodar na falsa crença de que a força dos pensamentos é tudo, porque, para ser realizadora, precisa do ardor dos desejos e de uma eficiente atividade física. Portanto, para não te frustrar com visões gloriosas, mas realização mixórdia, pensa em objetivos simples e concretos.

ÁRIES: As ideias voam livres e soltas, portanto, não esperam por ninguém, se você não as agarra e tenta passar para a prática o mais rapidamente possível, elas vão embora e depois parece que nunca existiram.

TOURO: Os mistérios da Vida se tornam mais evidentes a cada dia que passa, e não é hora de decifrar coisa nenhuma, mas de se entregar com confiança a desígnios desconhecidos, mas que a alma pressente serem verdadeiros.

GÊMEOS: Os entendimentos que puderem ser feitos neste momento, sua alma há de aproveitar e aprofundar, porque, ao mesmo tempo, os desentendimentos que se avolumarem tendem a assumir uma proporção exagerada.

CÂNCER: Esperar que tudo aconteça por si só é uma tentação que sua alma precisa evitar, porque se tomar essa atitude acontecerá o inevitável, que é ficar esperando que tudo aconteça por si só, e nada acontecer.

LEÃO: Assuma e represente o personagem que seja necessário para este momento, não tente fingir uma autenticidade que, agora, seria contraproducente. O mundo é o palco onde os humanos somos atores e atrizes.

VIRGEM: Nem sempre dá para fazer tudo que a intenção aponta, e isso não há de fazer você perder tempo com sentimentos de frustração, porque é assim que as coisas são, sempre se pensa mais do que se realiza.

LIBRA: A mente pensa sozinha, ou há um ser interior capaz de deter domínio sobre os pensamentos? Ocupe o lugar de alma que observa todos os acontecimentos, desejos e pensamentos, em busca de dirigir o destino.

ESCORPIÃO: Seria melhor para você e para todo mundo envolvido que a medida de segurança que faz sua alma se sentir bem e à vontade, seja focada na construção de relacionamentos transparentes, sem emoções forçadas.

SAGITÁRIO: Dentre todas as iniciativas que você tem capacidade de tomar neste momento, escolha as que sejam libertadoras, para sua alma se desamarrar de eventos que não precisam ser discutidos, perderam a validade.

CAPRICÓRNIO: O silêncio é importante, porque ainda que haja inúmeros assuntos que mereceriam esclarecimento, por enquanto o silêncio será preferível, porque assim sua alma ganhará tempo para refletir melhor sobre tudo.

AQUÁRIO: As pessoas podem ser comparadas a caixinhas de surpresa, porque quando parece que as conhecemos, eis que surgem atitudes inesperadas. E tampouco se esqueça de que você também é uma dessas pessoas.

PEIXES: Se você pensa grande, sonha voando alto, então é seu dever adaptar suas atividades diárias a essa dimensão, para que sejam proporcionais, porque se não houver contrapartida prática, tudo vira decepção.