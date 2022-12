Horóscopo de 25/12: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua cresce em Aquário.

Que a Graça Divina abençoe nossa humanidade, independentemente de orientação religiosa, sexual ou ideológica, porque o Divino pouco se importa com a forma que criativamente damos às nossas expressões, mas com o grau de transparência de nossos corpos intelectual, emocional e físico, porque é isso que determinará a intensidade com que o espírito divino se expressará através de nossas presenças.

O Divino promove a união e a harmonia das diferenças, enquanto a ignorância de nossa humanidade promove a separação, o conflito, o distanciamento e toda a série de comportamentos que auspicia a miséria de nossa civilização, que é anacrônica, do tempo em que a humanidade não tinha capacidade de enxergar o trabalho divino

Nós, da atualidade, não temos perdão, sabemos como o Divino atua

ÁRIES: A dinâmica dos contatos sociais fará muito bem a você, porque nelas você descobrirá que as pessoas, por mais chatas que sejam, ainda assim servem ao propósito de criar momentos de leveza, alegria e entendimento.

TOURO: O grau de exposição deste momento talvez não seja muito confortável, porém, não haverá nenhuma adversidade preocupante no cenário tampouco. Portanto, o melhor a fazer é relaxar e aproveitar o momento.

GÊMEOS: Se possível fosse, sua alma voaria para longe de tudo que a cerca neste momento. Impossível isso não é, porém, o custo seria elevado demais. Portanto, por enquanto será melhor você se satisfazer na imaginação.

CÂNCER: No mundo dos sonhos, tudo é perfeito, tudo está em seu devido lugar e as pessoas se comportam como deveriam também. O mundo dos sonhos, no entanto, não cabe muito bem na realidade disponível, mas dá para se aproximar.

LEÃO: A oportunidade do contato social há de ser aproveitada ao máximo por você neste momento, porque é através dessas conversas aparentemente banais que sua alma receberá informações que servirão num futuro próximo. Assim mesmo.

VIRGEM: Sua alma é implacável, o tempo inteiro se interessa pelas potencialidades envolvidas em cada situação. Potencialidades são apenas sementes, que para germinar e frutificar requerem cuidados especiais o tempo inteiro.

LIBRA: As boas coisas da vida precisam ser conquistadas, porque se estivessem disponíveis para todos, então seria banalizadas e, por isso, deixariam de ter valor também. Evite se queixar das dificuldades, elas valorizam.

ESCORPIÃO: O sossego, a tranquilidade, a paz de espírito, essas condições não têm preço, porque não podem ser garantidas através das finanças, as quais supostamente serviriam para isso, mas, você sabe, na prática a teoria é outra.

SAGITÁRIO: As banalidades podem ser criticáveis, mas ao mesmo tempo ajudam bastante a que as pessoas se sintam à vontade, porque não haveria nelas nada de constrangedor ou de opressivo. Prefira a banalidade neste momento.

CAPRICÓRNIO: Nem tudo que é caro compensa o investimento, mas tampouco sua alma há de dar por garantido que ao fazer economia obteria uma experiência de regozijo. É importante escolher a dedo a forma de gastar o dinheiro.

AQUÁRIO: Em todo e qualquer sentido, não espere acontecer, mas tome as iniciativas pertinentes a cada caso. Dessa forma, você eliminará toda e qualquer possibilidade de haver frustração ou decepções. Melhor assim, não é?

PEIXES: Cansaço à vista, mas muita coisa para fazer também. A melhor atitude diante desse cenário é se despreocupar e agir dentro de seu alcance, sem exigir desempenho nem nada que se pareça com isso. Tudo na leveza.