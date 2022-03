Horóscopo de 25/3: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua quarto minguante em Capricórnio.



Quanto maiores forem as tuas conquistas, mais terás a perder ao longo da existência e, por isso, maior será também a vertigem constante com que terás de lidar, porque uma coisa é tropeçar na praia, outra diferente é cambalear subindo uma montanha.



A mera imaginação de que poderias perder tudo, ou de que tuas conquistas seriam insuficientes, é produto do olhar que tua alma dá ao abismo. Assim andarás tu, entre o abismo e a glória, preferindo, evidentemente permanecer na glória, mas ciente de que essa é ameaçada o tempo inteiro pelo abismo.



Tudo tem um preço, tudo custa, nenhuma conquista se realiza toda com a ajuda da sorte, a alma conhece muito bem as dores que sofreu para chegar aonde chegou. Trata bem de ti, tolera o abismo, ele é necessário.



ÁRIES: Ainda que haja inúmeras restrições e contratempos, sua alma sente que a coisa está andando, e que houve avanços relevantes. Pode ser tudo muito sutil, muito indefinido, mas o pressentimento está aí, como prova de confiança.



TOURO: A criatividade pressupõe muitas complicações, porque se fosse para deixar acontecer tudo de acordo com os desígnios da natureza, você nada precisaria fazer e suas belas ideias não serviriam para nada. Complicações.



GÊMEOS: Se você não se mexer, nem tampouco atrever a colocar as cartas sobre a mesa, este momento passará em brancas nuvens, sem nada demais nem de menos acontecendo. Porém, poderia ser diferente, dependendo do seu atrevimento.



CÂNCER: Não se trata de uma negociação nem tampouco de investimento, fazer o bem é a própria recompensa. Porém, a mente está sempre a se interessar pelo que pode lhe servir, portanto, não se culpe pelo que você pensa.



LEÃO: Se não houvesse em você uma firme vontade de progredir, o caminho seria desprovido de problemas, porque nada haveria na vida que você desejasse obter. Porém, sua alma quer progredir, daí vêm todas as complicações.



VIRGEM: Ajude as pessoas a serem melhores, a se comportarem com eficiência diante dos contratempos da vida. Preste essa ajuda, porque isso resultará numa harmonia que, de outra maneira, seria impossível conquistar.



LIBRA: Aquilo que se transformou num problema cotidiano que sua alma enfrenta, há de se transformar no trampolim para você se atrever a fazer mudanças substanciais na rotina. Há males que vêm por bem, sabia disso? Pois é!



ESCORPIÃO: O ritmo cotidiano, quando encarado com tédio, se torna mais denso e pesado. Porém, o contrário também é verdade, toda alegria que você investir nas mínimas coisas, aparentemente banais, retorna a você com benefícios.



SAGITÁRIO: Há um tempo certo para arriscar, enquanto há outro que é propício para se manter dentro das estritas margens de segurança. Raramente as duas situações se misturam, mas é o que acontece exatamente agora.



CAPRICÓRNIO: Manifeste suas ideias, nada esconda, porque neste momento há algo que precisa acontecer por meio das palavras que você se atrever a dizer. As reações serão as mais variadas, mas todas servirão para seu amadurecimento.



AQUÁRIO: Há assuntos práticos para ser administrados, mas há também aqueles que, apesar de não terem praticidade alguma, são importantes para sua alma. Nem tudo pode, nem deve, ser raciocinado de acordo à praticidade.



PEIXES: A parte mais difícil é sempre a de sustentar a coordenação necessária entre todas as pessoas envolvidas, para que ninguém se sinta diminuído e, ao mesmo tempo, o espírito de colaboração continue reinando. Em frente.