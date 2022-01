Horóscopo de 26/1: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua quarto minguante em Escorpião.

Que a Graça seja contigo, para que navegues com confiança nas ondas complexas da construção da experiência de vida.

E que a vertigem que sentes não se transforme em ansiedade, mas na percepção lúcida de que haverá sempre muito mais envolvido em tudo que experimentares, ainda que, à primeira vista, a situação te pareça banal.

O desleixo e o ar blasé que adotamos em relação à riqueza da experiência de viver é totalmente incompatível com o que a verdade dessa experiência é, e por isso, em inúmeros casos, e por pura indolência, verás as pessoas preferindo afirmar que não existe verdade, e vivendo na desgraça e na ansiedade, do que se erguer sobre os próprios pés e iniciar o caminho de integração e aproximação a algo maior que ti.

Esse algo maior que ti é o próprio Universo em que te movimentas

ÁRIES: Para não complicar as coisas, procure entender e aceitar que há um tempo envolvido muito maior do que você desejaria, e que tentar mudar isso provocaria percalços maiores dos que já se apresentaram. Melhor não, né?

TOURO: Se as pessoas miram no que é seu, cabe adotar atitudes defensivas, porém, essa é uma situação que requer lucidez, para você não entrar em labirintos propostos pela paranoia, e inventar um monte de coisa inexistente.

GÊMEOS: Adapte suas ideias para que caibam na realidade que esteja ao alcance dos seus recursos. Porém, ainda que você tenha de diminuir suas expectativas, entenda que essa redução é temporária, depois virá o aumento.

CÂNCER: Uma coisa é certa, não dá para estacionar em sentimentos que não podem ser manifestos, porque se manifestos provocariam problemas e contratempos. É preciso sua alma encontrar uma maneira de expressar o que sente.

LEÃO: Convencer alguém para se unir a você é um grande desafio, porque do jeito que as coisas andam, as pessoas estão mais desconfiadas do que nunca, receosas de participar de algo que as faça sentir-se ainda mais inseguras.

VIRGEM: Nada deveria ser complicado, mas se o mundo, através das pessoas, não complicasse, provavelmente milhões de seres humanos no planeta perderiam o trabalho que desempenham. As complicações fazem parte da economia.

LIBRA: Faça seu jogo, e faça da melhor maneira possível, apostando alto, atravessando a densa barreira de contenções que sua insegurança provoca. Coragem não é deixar de sentir medo, mas agir com medo mesmo assim. Em frente.

ESCORPIÃO: Para simplificar seu avanço e o tornar mais eficiente, sua alma precisaria colocar ponto final em alguns assuntos que se alastram há tanto tempo, que provavelmente você nem sabe mais como foi que começaram.

SAGITÁRIO: As coisas que você tem para dizer não poderiam ser ditas ainda, porque provocariam um tumulto que se tornaria fora de controle em pouco tempo. A não ser que seja isso o que você deseja, melhor repensar tudo.

CAPRICÓRNIO: Mexa uma peça aqui, outra por lá, faça seu jogo, mas não se esqueça de que as pessoas podem até ser peças do seu jogo, mas são de um tipo que têm ideias próprias e, por isso, não podem ser controladas completamente.

AQUÁRIO: Este é um momento que requer ação, mas sua alma não tem certeza de qual seria a melhor, e isso acaba provocando inação, o contrário do que seria auspicioso. Melhor você se munir de coragem e seguir em frente, apesar de tudo.

PEIXES: Muna-se de ousadia, porque você vai precisar bastante dela nas próximas semanas. É que tudo converge para a realidade de que você não tem mais o apoio do mundo que você conhecia, e o novo mundo ainda não está pronto.