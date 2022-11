Horóscopo de 26/11: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

O desânimo circula à solta no reino humano, algumas pessoas o manifestam da forma clássica, se deprimindo e desistindo, outras, no entanto, o expressam atropelando com violência todos os princípios de civilidade, isto é, de fundamental valorização da vida humana, não como mero exercício instintivo de sobrevivência, mas como incentivo à capacidade criativa que é a marca de nosso reino humano.

O desânimo é insidioso, quando se instala parece que chega para ficar, e que será eterno, porém, esse desânimo passará e já está passando, na mesma medida em que nos permitamos dobrar a aposta no futuro, pois, já que toda solução parece impossível na atualidade, o melhor a fazer é apostar no que pareça impossível então.

Por trás de todo desânimo há uma louca vontade de viver.

ÁRIES: De uma maneira torta ou de uma forma ordenada, de todo modo que você imaginar algo interessante está em andamento. Portanto, não tente fazer com que tudo esteja sob seu controle, porque isso seria impossível.

TOURO: Quando as coisas que acontecem não têm verdadeira importância, melhor não se deter a fazer reflexões que tampouco teriam qualquer tipo de valor. Siga em frente com sua vida, há coisa mais interessante para fazer.

GÊMEOS: Às vezes acontecem coisas que passam despercebidas a todas as pessoas, mas que calam fundo na alma de algumas delas, que precisam voltar para casa com um sabor de duvidosa reputação nas bocas. Assunto para reflexão.

CÂNCER: A sensação de injustiça que amarga a boca, por você se ver, mais uma vez, assumindo responsabilidades que seriam de outras pessoas, há de servir, definitivamente, para não se colocar mais nessa posição.

LEÃO: Há coisas possíveis e disponíveis, e há outras que, não importa o quanto você se esforce, continuarão fechadas e intransponíveis. Saiba discernir a fantasia da realidade, isso é o mais importante a fazer.

VIRGEM: As oportunidades que se apresentam parecem desafios impossíveis de superar para sua alma, mas essa seria apenas a primeira e medrosa reação, porque depois de pensar melhor, você enxergará as vantagens.

LIBRA: Se as coisas adotam ares dramáticos, faça a si o favor de tomar distância, porque se há uma coisa que sua alma não precisa neste momento é perder tempo com dramas inúteis e contraproducentes. Há mais o que fazer.

ESCORPIÃO: Durante um tempo, pareceria possível dominar uma pessoa, mas isso só duraria um tempo, porque sempre, pela própria natureza das pessoas, elas acabam se esquivando do que as domina e fazem o que lhes dá na telha.

SAGITÁRIO: É insuficiente tomar as iniciativas se não há, ao mesmo tempo, um objetivo claro e produtivo em mente. Às vezes, a alma toma iniciativas apenas porque precisa preencher tempo e parecer que tudo é normal.

CAPRICÓRNIO: Os desatinos circulam à solta, e você faria bem em tomar distância, mas se por essas desventuras da vida não conseguir fazer isso, pelo menos evite se comprometer com intervenções desmedidas. Isso não.

AQUÁRIO: Como fazer para conservar a paz íntima e, ao mesmo tempo, ampliar sua rede de contatos, promovendo a vida social? Essa é uma conta que sua alma ainda não resolveu, mas vale a pena se debruçar sobre ela.

PEIXES: Nunca caia na tentação de tomar as promessas por obras realizadas, porque entre umas e outras há um abismo que, se não for preenchido com atividade eficiente, circulará por esse uma frustração enorme.