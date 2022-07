Horóscopo de 26/7: veja previsões para esta terça-feira

Data estelar: Mercúrio e Marte em quadratura.

Se as palavras fossem apenas ventos articulados pelas cordas vogais humanas, não haveria tanto esforço, em todos os tempos, para censurar livros ou, como agora, construir discursos fantasiosos que, repetidos com insistência, estruturam blocos de desinformação.

As palavras, as ideias que comunicam, e principalmente o que as entrelinhas entre elas sugerem, são poderes que exercem enorme influência. A eloquência é uma virtude invejável, e todo mundo a cobiça, especialmente nos dias de hoje, em que, pela suposta obrigatoriedade de ter algo interessante a dizer, para ser publicado nas redes sociais, e pela magia do copia-cola, o que uns dizem e criam é replicado ad infinitum pelos que se apropriam das palavras dos outros.

Palavras são armas de transformação, para o bem e para o mal.

ÁRIES: Tudo que você quer e muito mais ainda, porém, se você não considerar com atenção o fator tempo envolvido nas realizações pretendidas, colherá frustração e decepção. Quanto mais quiser, mais tempo envolvido.

TOURO: É preciso dar tempo ao tempo, porque apesar da demanda exterior e de sua pressa interior, nada poderia ser acelerado agora, porque se corre o risco de que, pela precipitação, se estrague o que estava bem encaminhado.

GÊMEOS: As palavras esclarecem, as palavras obscurecem, tudo isso e muito mais ainda é produzido pelas palavras, que não são meros ventos articulados pelas cordas vogais, mas instrumentos poderosos de influência.

CÂNCER: Procure relaxar e não se deixar afetar negativamente pelos desentendimentos que circulam por aí, porque neste momento é melhor abrir a comporta das paixões iradas e as expressar, do que ficar represando tudo.

LEÃO: Você faria bem tentando evitar reações impulsivas diante do que acontece, tomando um tempo para respirar e refletir. Isso, se você conseguir, evitará muito desentendimento inútil e desnecessário. Melhor assim.

VIRGEM: Nem tudo que lhe acontece é possível compreender agora, portanto, só resta a confiança nos mistérios da vida para você se refugiar e encontrar conforto. Essa confiança brindará com alegria nos momentos de confusão.

LIBRA: Seguir as orientações que lhe oferecem pareceria ser uma boa pedida. Só que não! Mesmo que as pessoas que oferecem orientação estejam cobertas de boa vontade, isso não significa que lhe ofereçam as melhores orientações.

ESCORPIÃO: A ajuda que deveria acontecer, provavelmente atrapalhe mais do que ajude. Porém, isso não há de se transformar em conflito, nem muito menos legitimar seus sermões morais, porque a atitude seria contraproducente.

SAGITÁRIO: Evite se enfurecer porque surgem tantas pontas soltas ao mesmo tempo, isso acontece como efeito de que, no passado, muitas questões foram empurradas ao futuro incerto. Adivinhe você, o futuro incerto é agora.

CAPRICÓRNIO: Quando tudo parece estar próximo de acontecer de acordo com suas pretensões, é justamente quando o nervosismo toma conta da alma, ciente de tanta coisa envolvida e o quanto fez apostas elevadas nos acontecimentos.

AQUÁRIO: Tentar intermediar conflitos para os minimizar não seria uma boa ideia, porque o tiro não apenas pode sair pela culatra, como também os ânimos exaltados se voltarem contra você Há momentos em que é melhor recuar.

PEIXES: São tantos detalhes, tantas pontas soltas que ainda precisam ser amarradas, tantos pontos que devem ser conectados, que a alma quer desistir antes mesmo de ter começado os trabalhos. Supere esse desânimo, em frente.