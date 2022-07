Horóscopo de 2/7: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Longe é um lugar que não existe, a impossibilidade é apenas uma questão de grau de dificuldade, quantas realidade motivadoras são descritas em poucas palavras? Só que na hora do vamos-ver estamos todos a sós com nossas almas e nossas inseguranças, e não é todo dia que nos sentimos com essa bola toda, nem sequer com a Lua crescendo em Leão.

Ainda que tudo pareça estar ao teu favor, ou mesmo naqueles momentos em que te dá a certeza de haver uma conspiração para te derrubar, sempre, na hora de tuas decisões íntimas, estarás à sós com tua alma e com teus medos, tendo de absorver o impacto de tudo.

Se isso te parece demais, se te parece haver uma complexidade que nunca se dobrará ao encanto de tua necessidade de dominar, então:

Bem-vinda seja tua alma à experiência de vida humana!

ÁRIES: Com algumas pessoas você pode se entender muito bem, porém, ao mesmo tempo, com outras é uma confusão que não tem data de vencimento. A simultaneidade e contraposição é a nota dominante desta parte do caminho.

TOURO: As ilusões são lindas, mas a médio prazo complicam e decepcionam. Portanto, mesmo que doa arrancar as ilusões do seu coração, e que o remédio pareça amargo, ainda assim é melhor tirar essa erva daninha do seu coração.

GÊMEOS: Que há um tempo certo para cada coisa é ponto pacífico, o que falta entender é que não adianta estar no tempo certo de algo e não agir à altura, pretendendo que tudo aconteça por si só, por estar no tempo certo.

CÂNCER: Enquanto seu coração estiver sereno e alegre, pouco importa que você não consiga entender nem muito menos acompanhar o que acontece. Com o coração tomado de emoções serenas e claras, você não precisa entender nada.

LEÃO: Algum desgaste sempre acontece nos relacionamentos, quando as pessoas são confrontadas com verdades que, à primeira vista, seria impossível aceitar. As mudanças, porém, acontecem, seja agora ou seja depois.

VIRGEM: A sedução sempre envolve alguma mentira, talvez não grave, mas mentira enfim, uma condição que em algum outro momento acabará quebrando o encantamento do início, quando a sedução envolvia seus sentidos e você não pensava.

LIBRA: Quando o que você sabe não encontra forma de se converter em prática, você precisa tirar isso da cabeça o mais rapidamente possível, porque de teoria em teoria, nada acontece. Prefira as ideias práticas, isso sim.

ESCORPIÃO: As certezas não precisam ser coroadas com argumentações inteligentes, pois, pouco importa que as pessoas entendam sua posição. O que importa é que você se agarre ao sentimento apaziguador com que a certeza brinda.

SAGITÁRIO: Mais vale fazer alguma concessão e adquirir paz com isso, do que continuar se empenhando num tipo de conflito que atingiu o impasse, e que não dá sinal de poder sair desse lugar. Conceder não é aceitar derrota.

CAPRICÓRNIO: Na prática, está tudo bem, mas por que será então que não há uma comunicação clara entre as pessoas? Pairam sobre elas algumas emoções desencontradas, que se revelam em gestos casuais, feitos inadvertidamente.

AQUÁRIO: Invista o necessário no seu progresso, se orientando pela estrela mais elevada que conseguir definir. De imediato, isso provoca um pouco de distúrbio, mas é em nome de um progresso ulterior e necessário.

PEIXES: Apesar de todos os contratempos e desentendimentos experimentados, ainda assim sua alma tem muito mais para celebrar do que para se condoer. Tenha isso em mente para não se deixar seduzir pelo sofrimento.