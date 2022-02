Horóscopo de 27/2: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua que míngua em Capricórnio será Vazia à tarde.



A única maneira de assegurar teu bem-estar pessoal é aceitando que precisarás, para isso, te colocar no lugar de representante do reino humano, fazendo com que tua busca de bem-estar pessoal agregue, por mínimo que seja, algo positivo ao bem-estar social



Se por muito tempo repetimos teoricamente a afirmação de sermos todos Um, daqui para frente teremos de viver de acordo, investindo o tempo de nossa busca de bem-estar pessoal para a realização do bem-estar social, e não apenas de nossos clubes, famílias e países, mas do mundo inteiro, porque, apesar do esforço pervertido de desunião, nossa humanidade nunca mais funcionará como um conglomerado de tribos esparsas na Terra.



Seremos todos Um ou não seremos nada. Para o bem e para o mal, funcionaremos como um único reino da natureza.



ÁRIES: Esqueça que é domingo e se dedique a colocar em ordem os assuntos que mais interessarem, porque representariam a chance de avançar bastante. Prepare tudo que, durante a semana útil, será necessário fazer. Em frente.



TOURO: Algumas ideias ficam, porque são de natureza prática, muitas outras são descartadas, porque não tinham, desde o começo, nem pés nem cabeça. Só vale o que puder ser colocado em prática o mais rapidamente possível.



GÊMEOS: Arriscar é necessário, apesar de suas vísceras se revoltarem todas com o medo que a situação provoca. Não importa, a coragem não é deixar de sentir medo, mas agir a despeito desse, apostando no que viria depois.



CÂNCER: Alguns conflitos se tornaram inevitáveis, porém, não seria o caso de você os promover e fomentar, mas de participar desses somente quando se esgotarem todos os outros recursos disponíveis. Diplomacia necessária.



LEÃO: Todos os instrumentos e ingredientes que você precisa para consolidar o progresso se encontram disponíveis, mas estão espalhados e precisam ser amarrados em conjunto, para tudo dar mais ou menos certo. Em frente.



VIRGEM: Os pudores e os temores restringem sua perspectiva de divertimento e celebração da vida. É impossível se livrar deles do dia para a noite, mas dá para driblar as tentações pegajosas que estendem no caminho.



LIBRA: Aja com bastante desapego quanto aos resultados pretendidos, mas não deixe de tomar as devidas iniciativas, tentando tirar de cima de suas costas o peso dessas questões que se alastram há muito tempo, sem resolver.



ESCORPIÃO: Procure tentar entender a complexidade deste momento, em vez de gastar recursos na tentativa de tratar o momento como se fosse banal ou superficial. Há coisas importantes acontecendo, mas que não parecem valiosas.



SAGITÁRIO: Cuide dos seus interesses, mas cuide também para que seus interesses beneficiem de muitas maneiras a todas as pessoas que fazem parte do seu círculo de influência. O benefício delas será seu benefício também.



CAPRICÓRNIO: Se, eventualmente, você não consegue remover os obstáculos do caminho, passe por cima desses, atropele, porque este é um momento em que seria possível executar um avanço considerável. Oportunidade maravilhosa.



AQUÁRIO: Nem tudo pode ou deve ser compartilhado, há questões de tão profunda intimidade, que sua alma precisa elaborar as ideias e as amadurecer antes de qualquer tipo de comunicação, evitando assim mal-entendidos.



PEIXES: Enriquecer não é difícil. Difícil é manter a alma no seu devido lugar, para que as riquezas não a corrompam. Oriente seus passos para que seu trabalho produza benefícios e melhorias ao mundo em que você existe.