Horóscopo de 27/6: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua quase Nova em Gêmeos.

A Vida, que se manifesta como um ardor, um sei-lá-o-quê que dá num lugar indefinido de corpo e alma, e que nos motiva a fazermos o que fazemos, a sermos quem somos, é a mesma e única Vida para todas as vidas, mas em algumas pessoas esse ardor da única Vida é focado no conflito, na disseminação da separatividade, na divisão, enquanto em outras motiva a união, a colaboração, o amor fraternal.

Motivadas pelo mesmo e único ardor da Vida de todas as vidas, algumas pessoas escolhem desagregar, apostar no quanto pior, melhor, enquanto outras consagram suas existências a unir, agregar, facilitar, ajudar, dar apoio e promover o bem-estar do maior número possível de pessoas.

Mais ainda, em todos e em cada um de nós, o ardor da desagregação e o da união se manifesta em proporções variáveis a cada dia.

ÁRIES: Como sempre, a alma escolhida para tomar a iniciativa é a sua, e não resta alternativa a não ser seguir em frente e fazer o que as outras pessoas duvidam que possa dar certo. Pode não dar certo, mas vai dar samba.

TOURO: Alguém terá de tomar a iniciativa, e colocar em prática as coisas que as outras pessoas não se atrevem, por temor de parecerem inadequadas. Há momentos da vida em que alguém tem de fazer o que seja inadequado, mas necessário.

GÊMEOS: Coloque em prática suas ideias, e que essas sirvam para que as pessoas colaborem entre si, unindo forças em torno de uma causa em comum. Essa condição é ideal e se encontra disponível a você nesta parte do caminho.

CÂNCER: Arriscar um pouco para ver no que vai dar, essa seria uma estratégia interessante para o momento, de modo que sua alma possa medir com clareza o grau de perigo que envolve tudo que está em jogo neste momento.

LEÃO: Por uma boa causa é possível se atrever a fazer coisas que, de outro modo, seriam inimagináveis. As ideias elevadas produzem um ardor no coração que motiva e legitima ações importantes. A que ideia se apega sua mente?

VIRGEM: Evite procurar soluções simplistas para o cenário complexo que se apresenta a você neste momento. É uma tentação simplificar tudo, mas ao mesmo tempo isso requereria que você varresse muita coisa para baixo do tapete.

LIBRA: Motivar as pessoas a fazer isso ou aquilo é muito bom, desde que seus planos sejam produtores de benefícios ao maior número possível de pessoas, evitando ao máximo a péssima intenção de provocar males específicos.

ESCORPIÃO: O conforto não acontece por obra e graça dos mistérios do Universo, porque essa é uma condição muito pessoal, tanto que, se você não se dedica a construir seu conforto, provavelmente viverá muito tempo em desconforto.

SAGITÁRIO: Você pode, se quiser, fazer algumas apostas neste momento, porque a alma é tomada pelo espírito de aventura e demanda alguma excitação. Mas, como tudo na sorte, pode ou não dar certo. Afinal, é uma aposta.

CAPRICÓRNIO: Segurança é uma condição subjetiva, que anda de mãos dadas com a confiança. Quando sua alma se sente segura e confiante, muito mais é feito, e muitas mais experiências confortantes surgem dessas condições. Mais.

AQUÁRIO: Coloque em prática suas intenções, porque o caminho do inferno é pavimentado por todas as boas intenções que nunca são colocadas em prática. Não se importe em manter o foco, apenas em colocar em prática suas intenções.

PEIXES: Fazer o que não se tem muita vontade de fazer, que dia virá em que essa condição não apareça de alguma forma? Conviva da melhor maneira possível com as aparentes contrariedades, não faça delas um drama desproporcional.