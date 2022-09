Horóscopo de 27/9: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua Vazia das 13h22 até 20h16

A todo momento, como agora, que lês estas linhas, um magnífico crepúsculo é admirado por alguém, enquanto em outro lugar do mundo o amanhecer é recebido com serenidade. Algo fantástico e miraculoso está acontecendo agora mesmo com inúmeras pessoas, algumas executam obras que beneficiarão muita gente, e outras tomam atitudes desprendidas, só para ajudar alguém que não está em seus melhores dias.

A beleza, a bondade e a verdade circulam através dos relacionamentos humanos, mas nada disso encontra destaque nas informações que são mais consumidas, porque as boas notícias não encontram ressonância, enquanto as péssimas viralizam de imediato, porque as más notícias corroboram o péssimo sentimento que aninha em ti. Se tu não confias em teus bons sentimentos, desconfiarás das boas notícias também.

ÁRIES: Neste momento, é possível fazer muito mais do que o normal com menos esforço que o habitual. Em geral, acontece exatamente o contrário, e por isso seria interessante que você aproveitasse ao máximo a oportunidade.

TOURO: Fazer sua vontade é gostoso, mas é preciso avaliar o custo disso, porque uma coisa é colocar em prática as vontades legítimas, e outra muito diferente é confundir vontades com caprichos e subverter a ordem com isso.

GÊMEOS: Só você conhece por inteiro a natureza dos sentimentos com que precisa lidar a todo momento, essas emoções que tocam em nervos profundos e que não podem ser desconsideradas. É preciso expressar tudo com bastante tino.

CÂNCER: Sim, as verdades entaladas na garganta precisam ser ditas, não há dúvida quanto a isso, porque a alma precisa de alívio e conforto, mas, como sempre, é preciso escolher com cuidado a hora e lugar certos para tanto.

LEÃO: Quando houver muita coisa para fazer, melhor você se dedicar com afinco a dar um passo atrás do outro, em vez de ter um ataque de ansiedade antes mesmo de ter tomado alguma iniciativa, e colocado em ordem as tarefas.

VIRGEM: Não importa o que você fizer, desde que o faça com elegância, sem atropelar ninguém. Suas vontades precisam ser postas em prática, mas é preciso considerar o cenário pelo qual você transita, e as pessoas incluídas nesse.

LIBRA: Tente decifrar esses estranhos sentimentos que afloram no meio das conversas, ou que tomam conta de sua alma justo nos momentos em que esses pareceriam inadequados, já que apontam a panoramas imaginários, quase ilusórios.

ESCORPIÃO: Ouvir algumas verdades pode não ser um acontecimento confortável, mas é, sem dúvida alguma, libertador. Portanto, tente não reagir negativamente de imediato, mas respirar e absorver bem as informações.

SAGITÁRIO: É hora de fazer o impensável para garantir suas pretensões, porque chega um momento na vida em que não é mais suficiente fazer o que é adequado, é preciso lançar mão do que seria proibido, mas que desenha um caminho.

CAPRICÓRNIO: Neste momento, sua alma precisa agir com a maior sintonia possível com os pensamentos, buscando coerência e, principalmente, não deixando o tempo passar sem que a vontade faça acontecer o que se pensa. Em frente.

AQUÁRIO: A observação imparcial da realidade há de brindar com algumas verdades que, apesar de indigestas no começo, depois se mostrarão libertadoras. A imparcialidade não acontece espontaneamente, há de ser treinada.

PEIXES: Há verdades que, mesmo sendo indigestas, precisam ser passadas a limpo e utilizadas como plataforma de tudo o mais que se pretenda fazer. Evite se agarrar às ilusões conhecidas ou novas, prefira o realismo.