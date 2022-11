Horóscopo de 28/11: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Marte e Saturno em trígono.

Quando o ser humano passa tempo demais ocupando seu tempo com atividades diferentes daquelas às quais seu ardor aponta, inevitavelmente se torna uma ameaça para si e para as pessoas com que se relaciona, porque sacrificar seu ardor em nome de atividades que não deseja é uma violência, e todo mundo sabe que violência gera violência.

O ser humano pode se adaptar a qualquer cenário, sua resiliência é notável, mas enquanto se adapta fica à espreita pelo momento em que voltará a ser quem verdadeiramente é, ou seja, se dedicar a praticar o que o faz se sentir vivo, e que outra coisa seria a sensação de vida senão a comprovação de que os ardores podem ser realizados?

Melhor, por isso, sermos sinceros com nossos ardores, os conhecer direito e os satisfazer, para não nos tornarmos ameaças para nós e os outros.

ÁRIES: Tudo que está sendo conversado há de ser formalizado também, para que depois não se confunda o que agora é idealizado As formalizações servirão de fundamento para tudo o mais que seja feito depois. Muita importância.

TOURO: O mundo não é um mar de rosas, mas tampouco é um pântano fedorento, é uma mistura de várias dimensões, oscilando entre o paraíso e o inferno. Tudo que acontece no mundo, acontece também a cada pessoa em particular. Inevitável.

GÊMEOS: Colocar em marcha, é disso que trata este momento. Portanto, não vale a pena você se deter em dilemas e dúvidas, mas ir resolvendo tudo sobre a marcha. O que importa é isso, manter a marcha e seguir em frente. Nada além.

CÂNCER: As emoções que se consolidaram em sua alma são a bússola que determina o rumo do destino. São emoções firmes, que não deixam lugar à dúvida sobre os passos que dará a seguir, quando as condições sejam propícias.

LEÃO: Os compromissos são formalizações que consagram uma boa parte do tempo a serem cumpridos, mas o dia continua tendo as mesmas vinte e quatro horas de sempre, portanto, como fazer para que caiba tudo nele? Eis a questão.

VIRGEM: Aquilo que você empreenda nesta época tende a dar muitos frutos, mas você sabe, a natureza dos frutos está na essência da árvore. Portanto, se ocupe com empreendimentos que seja fiéis à sua busca de bem-estar.

LIBRA: Tudo começa com uma ideia, sempre. Portanto, agora que as ideias circulam por entre as conversas com ares de realização, é hora de se dedicar a fazer o necessário para aproximar as pessoas que, juntas, realizarão.

ESCORPIÃO: Sua alma se orienta pelo poder das certezas, que só vêm se avolumando ao longo das semanas anteriores. Se essas certezas vieram para ficar ou se serão temporárias, isso não é algo que tenha importância agora.

SAGITÁRIO: As coisas não serão todas do jeito que você deseja, porque concessões terão de ser feitas, mas nada disso teria de ser motivo de decepção, porque o que está em jogo é o equilíbrio, e não a vitória ou a derrota.

CAPRICÓRNIO: Considere com atenção todos os instrumentos, ferramentas e armas que estão disponíveis a você neste momento, porque chegou a hora de usar tudo que você tem, em vez de continuar buscando algo que esteja faltando.

AQUÁRIO: Em todas as histórias que se desenvolvem simultaneamente em sua mente, você precisa se colocar no lugar de protagonista, detendo em suas mãos o domínio perfeito, para executar com destreza as ações necessárias. Só isso.

PEIXES: É inevitável que a posta em marcha de suas decisões encontre obstáculos e limitações, e o que importa diante desse cenário é que você não se distraia com discussões e conflitos, mas siga em frente com seus planos.